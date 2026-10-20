Sembrando Vida llega a Ciego de Ávila para beneficiar a mil 500 productores en Cuba

El programa Sembrando Vida, impulsado por el Gobierno de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), amplió su presencia en Cuba con su llegada a la provincia de Ciego de Ávila, donde se prevé beneficiar a aproximadamente mil 500 productores agropecuarios.

De acuerdo con medios estatales cubanos, esta nueva etapa forma parte de la segunda fase de la iniciativa, que comenzó a implementarse en la isla en 2022 y busca fortalecer la producción agrícola mediante capacitación técnica, intercambio de experiencias y mejores prácticas entre campesinos.

La directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra del Moral, explicó que el proyecto contempla mejorar las semillas, proporcionar insumos y maquinaria agrícola, así como impulsar incrementos de entre 50 y 80 por ciento en los niveles de producción y las cosechas.

La funcionaria señaló que el propósito es conocer las necesidades de los productores y construir soluciones de manera conjunta, particularmente ante las dificultades económicas y sociales que enfrenta Cuba.

Buscan fortalecer la producción de alimentos

La incorporación de Ciego de Ávila representa una nueva etapa de expansión del programa, que ya ha beneficiado a alrededor de cinco mil campesinos en las provincias occidentales de Mayabeque y Artemisa.

Asimismo, Sembrando Vida comenzó a implementarse en la provincia central de Villa Clara a finales de 2025.

Con la ampliación de la iniciativa, México busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas del sector agropecuario cubano, mediante herramientas técnicas y recursos que permitan mejorar los rendimientos agrícolas.

La entrega de maquinaria e insumos, junto con la capacitación de los productores, constituye uno de los componentes centrales de la estrategia, en un contexto en el que la disponibilidad de alimentos y los elevados precios representan importantes desafíos para la población de la isla.

México refrenda cooperación con Cuba

El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, destacó la relación histórica entre ambos países y señaló que la cooperación debe traducirse en acciones concretas que contribuyan al bienestar de la población.

El diplomático sostuvo que los vínculos entre México y Cuba van más allá de una relación entre socios y se sustentan en la amistad y la solidaridad.

La expansión de Sembrando Vida ocurre en medio de una compleja situación económica en Cuba, caracterizada por prolongados apagones, dificultades para acceder al agua potable y al gas, así como problemas de abastecimiento y encarecimiento de productos básicos.

Cooperación ante la crisis económica cubana

En los últimos años, México ha incrementado sus acciones de cooperación y asistencia humanitaria hacia Cuba, incluidos envíos marítimos de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.

Estas acciones se desarrollan en un escenario marcado por las restricciones económicas y energéticas que enfrenta la isla, así como por las medidas de Estados Unidos que afectan su acceso a combustibles, financiamiento e inversión extranjera.

Con la incorporación de Ciego de Ávila, Sembrando Vida busca ampliar el número de productores beneficiados y contribuir al desarrollo agrícola cubano. El cumplimiento de la meta de aumentar las cosechas entre 50 y 80 por ciento dependerá de los resultados de la implementación, la disponibilidad de recursos y las condiciones productivas de cada región.