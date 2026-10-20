Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario de pago para el apoyo de transporte (Rogelio Morales Ponce/Pexels)

La Beca Gertrudis Bocanegra empezó con los depósitos de pago de $1,900 pesos correspondiente al periodo septiembre-octubre de 2026.

Este apoyo está dedicado a las y los estudiantes de nivel superior inscriptos en universidades públicas en los estados de Michoacán, Sonora, Campeche, Chiapas y Zacatecas.

Calendario de pago

El pago correspondiente al periodo septiembre-octubre inició el pasado lunes 19 de octubre y concluirá hasta el viernes 30 de octubre, basado en la inicial del primer apellido de la persona registrada.

A, B . Lunes 19.

. Lunes 19. C . Martes 20.

. Martes 20. D, E, F . Miércoles 21.

. Miércoles 21. G . Jueves 22.

. Jueves 22. H, I, J, K, L . Viernes 23.

. Viernes 23. M . Lunes 26.

. Lunes 26. N, Ñ, O, P, Q . Martes 27.

. Martes 27. R . Miércoles 28.

. Miércoles 28. S . Jueves 29.

. Jueves 29. T, U, V, W, X, Y, Z. Viernes 30.

Este calendario también aplica para las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Los depósitos de $1,900 pesos se realizan en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿A quién está dirigido este programa?

La Beca Gertrudis Bocanegra está dedicada a las y los jóvenes de educación superior en instituciones públicas, la cual otorga un apoyo económico para el transporte.

De acuerdo con su página oficial, los requisitos que tiene el programa son:

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior susceptible de atención en Michoacán, Chiapas, Sonora, Zacatecas y Chiapas.

Tener hasta 29 años cumplidos al momento de hacer la inscripción.

El apoyo otorga $1,900 pesos de manera bimestral mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo puedo solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Actualmente el periodo de inscripción al programa se encuentra cerrada. Las convocatorias se realizan de manera anual, usualmente durante el mes de septiembre. Te recomendamos estar al pendiente de las redes y canales oficiales de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra o Programas para el Bienestar.

Es importante contar con una cuenta de la plataforma Llave MX y contar con documentos como número de celular, correo electrónico vigentes, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio e identificación oficial digitalizada.