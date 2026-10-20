Cámara de Diputados avala “Ley Antimemes”; prevé hasta 5 años de cárcel

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

Con 23 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Antimemes”, que contempla penas de uno a cinco años de prisión para quienes utilicen la identidad gráfica o los dominios electrónicos de instituciones públicas con el propósito de engañar y cometer un delito.

El dictamen fue impulsado por Morena y sus aliados, y modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno de San Lázaro.

La iniciativa generó discrepancias entre los diputados por sus posibles alcances sobre la libertad de expresión y la difusión de contenidos satíricos o críticos en plataformas digitales.

Morena asegura que la reforma no sanciona memes, parodias ni caricaturas

Durante la discusión, la diputada de Morena, Carina Piceno, rechazó que la reforma tenga como objetivo perseguir expresiones de crítica política.

“Hoy escuchamos que nos dicen que esta ley atenta contra la libertad de expresión y perseguirá memes y parodias políticas. Eso, lo digo con toda claridad, es falso”, defendió Piceno.

La legisladora negó que la disposición autorice encarcelar a quienes publiquen caricaturas contra funcionarios o figuras públicas.

“También nos dicen que con esta ley vamos a encerrar a quien publique una caricatura crítica del gobierno o de algún personaje relevante y eso, por supuesto que también es falso”, garantizó Piceno.

PAN pidió proteger expresamente a caricaturistas y creadores de memes

Por otra parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio, pidió incorporar al dictamen una exclusión expresa para proteger a caricaturistas, moneros y autores de parodias y memes, al considerar necesario delimitar con claridad el alcance de la reforma.

“Todo sería tan fácil como poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, reclamó Rubio.

Sin embargo, la propuesta de la legisladora panista no fue incorporada al dictamen aprobado por la comisión.

Olga Sánchez Cordero defiende la reforma y afirma que castiga el fraude, no la expresión

A su vez, la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, respaldó la modificación y defendió la inclusión de una agravante relacionada con el medio utilizado para cometer el ilícito.

“Por supuesto que estoy de acuerdo con el agravante”, aseveró.

La diputada morenista enfatizó que la conducta sancionada ya está contemplada en la legislación penal y que la reforma se enfoca en el mecanismo empleado para realizar el engaño.

“Creo que ya la tipificación en el 386 es clarísima, porque además ustedes en este tipo penal lo que están legislando es sobre el medio en el que se cometió el ilícito, pero la conducta es la misma: el engaño y el lucro indebido”, explicó.

Sánchez Cordero reiteró su respaldo a la modificación, pero recalcó que la propuesta regula el medio por el que se comete el delito.

Asimismo, justificó la redacción de la disposición frente a posibles interpretaciones discrecionales y sostuvo que su alcance está delimitado por las referencias a otras leyes.

“Pero hablando también del otro tipo penal, fíjense ustedes que yo soy también muy tiquismiquis en los tipos penales en blanco. Este tipo penal que votamos hace unos momentos no es uno en blanco ni se presta a discrecionalidad y les voy a decir por qué: por las remisiones que hacen a las leyes formales”, concluyó.