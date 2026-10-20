Mario Delgado llama a sumar esfuerzos entre Ejecutivo y Legislativo para fortalecer la educación en México

SEP El secretario de Educación, Mario Delgado, en reunión con diputados integrante de la Comisión de Educación destacó la necesidad de sumar esfuerzos del Legislativo con el Legislativo, en favor del derecho a la educación

En reunión con diputados integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el Sistema Educativo Nacional (SEN).

En el encuentro, los legisladores hicieron diversos planteamientos del sector educativo y presentaron propuestas e iniciativas para fortalecerlo, a lo que, el funcionario federal enfatizó la disposición de trabajar de manera conjunta con los legisladores para analizarlas e impulsarlas en beneficio de las comunidades educativas del país.

En el encuentro, Delgado Carrillo habló de las Becas para el Bienestar, que benefician a más de 19 millones de estudiantes desde preescolar hasta educación superior. Que la meta para el cierre de año es llegar a 22 millones de beneficiarios.

También se refirió a la ampliación de la cobertura educativa con impulso a la creación de más espacios en educación en media superior y superior para que más jóvenes puedan continuar su formación académica.

Para este año, refirió, con las construcciones, ampliaciones, reconversiones y aperturas de planteles, se han inscrito 400 mil jóvenes más al Bachillerato Nacional.

En educación superior, habló de las nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), y más planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), que han incorporado a más de 245 mil estudiantes.

Los legisladores y el secretario Delgado Carrillo también hablaron de la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas, medida que busca proteger el aprendizaje, la atención y el bienestar de niños y adolescentes, por lo que en acuerdo con las 32 autoridades educativas del país, se dispuso que en educación básica se establezca la restricción de estos dispositivos durante la jornada escolar y en educación media superior cada institución definirá las limitaciones para promover un uso responsable y seguro, y en educación superior se fomentará su uso responsable.

Asimismo, del decreto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de plataformas digitales, recordó que la disposición establece la obligación de retirar de manera expedita contenidos violentos o que hagan apología de conductas delictivas, así como de reportar a las autoridades los patrones nocivos identificados en sus servicios, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital y proteger el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.