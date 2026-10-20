Cierran pista en el Aeropuerto Internacional de Toluca por aterrizaje de emergencia: Reporte en vivo

Cierran pista en el Aeropuerto Internacional de Toluca por aterrizaje de emergencia (Pexels)

Esta tarde se registró un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca. De acuerdo a los distintos reportes, se trataba de una aeronave ejecutiva proveniente de Aguascalientes que reportó problemas eléctricos que afectaron los sistemas de dirección y frenado.

Ante el incidente, se activaron los protocolos de emergencia aeroportuaria con el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SE) y el personal de Operaciones, así como las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de Toluca?

Este martes 20 de octubre, se registró un incidente en el que una aeronave ejecutiva, proveniente de Aguascalientes con matrícula XA-CBQ, aterrizó a las 12:04 horas en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

De acuerdo a un comunicado publicado por el propio aeropuerto, la aeronave presentó una excursión de pista a la altura de la calle de rodaje Eco. Una vez realizada la maniobra de emergencia, se realizó una evacuación controlada de los nueve pasajeros y dos integrantes de la tripulación.

Los evacuados fueron llevados a las instalaciones de FBO Performance y, de acuerdo al reporte oficial, no hay ningún herido.

Por el momento, la pista ha sido cerrada temporalmente para facilitar el retiro de la nave por parte de las unidades y los equipos especializados. Su reapertura estará sujeta a las condiciones de seguridad y a la finalización de los trabajos correspondientes.

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