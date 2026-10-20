México refuerza regulador aéreo por auditoría de seguridad aérea de EU

Avión de Aeromexico Varios pasajeros reportan un retraso de más de seis horas en el vuelo (Daniel Augusto)

El gobierno mexicano reforzará la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) con un presupuesto récord de mil 400 millones de pesos para 2027 y la afiliación de 100 trabajadores operativos en este año, en respuesta a las auditorías realizadas por autoridades de los Estados Unidos sobre la supervisión de la seguridad aérea.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, anunció las medidas durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum, donde comentó que el objetivo es fortalecer la vigilancia técnica, la seguridad operacional y la competitividad de la aviación nacional.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense detectó 21 observaciones en una evaluación realizada en agosto. Algunas de las deficiencias identificadas están la actualización de normas y manuales, así como el robustecimiento de las inspecciones, la capacitación y la plantilla de personal.

Para ello, México deberá presentar avances en el esmero de estos puntos en una nueva revisión fijada para diciembre. Si no corrige las deficiencias podría perder la Categoría 1 de seguridad aérea a partir de febrero 2027.

La eventual degradación a Categoría 2 limitaría la capacidad de las aerolíneas mexicanas para acrecentar sus operaciones hacia EU, su principal mercado internacional. México perdió esa clasificación en 2021 y la recuperó en septiembre de 2023.

Presupuesto y contratación de personal

Esteva enfatizó que la asignación estipulada para 2027 representa un incremento de 56 por ciento respecto a 2025 y será la mayor en la historia de la AFAC.

“Y al término de esta administración, planeamos que la Agencia Federal de Aviación Civil tenga una plantilla con 900 nuevos profesionales de la aviación, 100 de ellos integrándose en este 2026”, manifestó.

El anuncio contrasta con el proyecto presupuestario para 2027, que inicialmente estimaba 175.45 millones de pesos para la agencia, una reducción de 73 por ciento frente a los 657.5 millones aprobados para 2026.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) solicitaron a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados revertir el recorte.

La AFAC adelantó que recibiría recursos adicionales, sin precisar el monto ni el mecanismo para asignarlos.

Nuevas políticas

La SICT comunicó que el gobierno federal trabaja en una actualización de la regulación y supervisión aeronáutica. Adicionalmente, anunció que en las próximas semanas se publicará la Política Aeronáutica Mexicana 2026-2040, que actualizará de forma integral los lineamientos del sector, y destacó la elaboración de un Plan Nacional de Navegación Aérea con un periodo de 15 años.

Esteva apuntó que el lunes se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, para dialogar los desafíos de la industria.

“Tenemos enormes coincidencias en el sector aeronáutico y lo más importante de hoy: acordamos trabajar juntos para atender retos tecnológicos y de procesos”, esclareció.

Seguridad y conectividad aérea

El funcionario sostuvo que la aviación representa el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México y cimenta una infraestructura estratégica para el país.

“La aviación de México es una de las más seguras del mundo y así lo confirman los índices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que publica cada año y para cada una de las regiones a nivel global. En 2025, México registró un índice de mil 09 accidentes por cada millón de vuelos. Estamos un 49 por ciento por debajo del promedio de accidentes de todas las regiones”, dijo.

Aunado a esto, expuso que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocupó el tercer lugar mundial en puntualidad en los años 2024 y 2025, con 86 por ciento de sus vuelos saliendo a tiempo.