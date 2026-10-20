¿Cuándo abrirá la nueva ENES de la UNAM en CDMX? Rector revela posibles fechas de construcción y arranque de clases

Nuevo plantel de la UNAM El rector Leonardo Lomelí confió en que la construcción de la ENES comience en 2027. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prevé que la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), que se construirá en el suroriente de la Ciudad de México, inicie operaciones en 2028, mientras que las obras comenzarían durante 2027, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Al responder preguntas de la prensa, el rector explicó que actualmente tres terrenos se encuentran en evaluación para definir la ubicación del nuevo campus.

El funcionario universitario adelantó que la intención es que la construcción arranque el próximo año para que la escuela esté en condiciones de recibir a su primera generación en 2028.

“Las obras comenzarían seguramente el próximo año y la idea sería que la escuela pudiera estar en posibilidades de funcionar e iniciar sus operaciones hacia 2028”, declaró, de acuerdo a un video compartido por la periodista Laura Toribio en su cuenta de X.

Lomelí también precisó que la definición de la oferta académica corresponde a la autonomía de la Universidad, aunque se analizan las necesidades de formación profesional para las próximas décadas.

Entre las áreas contempladas se encuentran Medicina y carreras relacionadas con el medio ambiente, además de otras disciplinas de alta demanda.

¿Cómo será la construcción de la nueva ENES de la UNAM en CDMX?

El proyecto del nuevo campus de la Máxima Casa de Estudios en la capital del territorio nacional fue anunciado durante el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el Gobierno de la Ciudad de México se encargará de la construcción del inmueble, mientras que la UNAM asumirá el equipamiento y la operación académica del nuevo plantel.

De acuerdo a las autoridades capitalinas y a la propia universidad, la escuela tendrá capacidad para atender a 20 mil estudiantes, con el objetivo de ampliar la cobertura de educación superior en el Valle de México.

¿Qué carreras se enseñarán en el nuevo plantel de la UNAM en CDMX?

Según la UNAM, la nueva ENES forma parte de una estrategia para ampliar la matrícula y descentralizar la oferta educativa en la zona metropolitana.

El proyecto contempla licenciaturas de alta demanda, entre ellas Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas vinculados con la ecología y el medio ambiente.