Firman convenio SSPC y Defensa para mejorar investigación e inteligencia en búsqueda de criminales

Defensa y SSPC firman convenio para fortalecer inteligencia de la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Guardia Nacional mediante el acceso a la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así se aprovechará la operación de la Plataforma Central de Inteligencia y así, se coordine el acceso directo a los sistemas, las bases de datos, los registros administrativos y documentos, con los que se puedan obtener indicios, datos de prueba y elementos para la práctica o el fortalecimiento de investigaciones en materia de seguridad pública.

El Convenio permite vincular las capacidades de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con las funciones operativas y de investigación de la GN, además de mejorar la identificación de estructuras criminales, vínculos y patrones delictivos.

La Plataforma Central de Inteligencia (PCI) es una herramienta tecnológica del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y funciona a través de su interconexión, para consulta a las bases de datos, los registros y sistemas de inteligencia e información. Su objetivo es identificar, integrar, producir, sistematizar, analizar y aprovechar en tiempo real, la información y los datos disponibles para la elaboración de productos de inteligencia y obtener datos de prueba.

Será operada por el Centro Nacional de Inteligencia en una unidad central, para lo cual contará con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios, privilegiando el empleo de tecnología y equipos de vanguardia, así como programas reconocidos de formación, capacitación, actualización y certificación de personal especializado en inteligencia y análisis criminal.

Por lo tanto, con este convenio:

El CNI otorgará las facilidades para que la Guardia Nacional interconecte a la Plataforma Central de Inteligencia sus sistemas de inteligencia, así como otros sistemas, bases de datos, registros administrativos, bancos de información y todos aquellos registros que obren en posesión de la GN, de conformidad con la Ley del Sistema

Consulta en tiempo real: la Guardia Nacional, permitirá la interconexión y consulta, en tiempo real por medio de la PCI, a sus sistemas de inteligencia, así como a otros sistemas, bases de datos, registros administrativos, bancos de información y todos aquellos registros en términos de la Ley del Sistema

Capacidades operativas: la inteligencia compartida apoyará la prevención e investigación de delitos; las actuaciones correspondientes se sujetarán a la conducción y mando del Ministerio Público

Coordinación institucional: se crea un Grupo Coordinador CNI–GN, con reuniones trimestrales y extraordinarias para revisar avances y proponer mejoras

Capacitación y certificación: el CNI brindará capacitación, certificación y apoyo técnico a personal de la GN; ambas partes colaborarán en procesos de certificación

Protección de información: se prevén obligaciones de confidencialidad, ciberseguridad, protección de datos y uso de información para fines autorizados

Al tomar la palabra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que este convenio permite el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación del país y así identificar a quienes generan violencia, conocer la operación de las organizaciones criminales y anticipar riesgos que permiten orientar las investigaciones.

García Harfuch enfatizó que la experiencia les ha demostrado que ninguna institución puede realizar esta tarea de manera aislada, los resultados exigen información oportuna y operaciones conjuntas.

Destacó que la plataforma permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención y la investigación.

De esta manera, el Convenio establece mecanismos para el intercambio y la consulta de información entre ambas instituciones conforme a la ley, al combinar esta información con la obtenida en campo será posible identificar vínculos entre integrantes de las organizaciones criminales y contar con mejores elementos para planear acciones operativas.

También contempla capacitación de personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos seguros para compartir y proteger la información.

“Lo importante es que este conocimiento se traduzca en investigaciones sólidas en detenciones y acciones que debiliten las estructuras criminales y permitan vivir a las familias mexicanas en paz”.

“Sabemos que el resultado de este convenio no solamente dependerá de los sistemas, sino de la capacidad de nuestros equipos para colaborar, compartir información de manera responsable y actuar con oportunidad, siempre con respeto al marco legal y a los derechos de las personas”.

“El compromiso que hoy asumimos es claro, aprovechar estas capacidades para proteger a las familias mexicanas, reducir la violencia y avanzar en la pacificación del país, pero lo más importante, la finalidad de este convenio es fortalecer nuestra coordinación para detener a los generadores de violencia y proteger a las familias mexicanas”, resaltó el jefe de seguridad federal.