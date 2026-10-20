Pemex da por atendido incendio en plataforma Abkatún-H; investigará causas

Plataforma Abkatún-H

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incidente registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada en la Sonda de Campeche, fue atendido, posteriormente de que se reportara fuego en la instalación durante la mañana del lunes.

Pemex resumió que personal se encuentra en la zona para realizar labores de supervisión y monitoreo, en lo que prosigue la investigación de causa raíz para determinar el origen del incidente.

El fuego se registró a las 11:15 horas, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. A causa del reporte, la dependencia activó los protocolos de seguridad y desplegó embarcaciones contraincendios para atender la emergencia.

Cuando se llevaron a cabo las labores, el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permaneció en sesión para dar seguimiento a la contingencia hasta su conclusión.

A las 22:30 horas de lunes, la petrolera anunció que el incidente había quedado atendido. En sus primeros reportes, Pemex puntualizó que no hay personas lesionadas.

La plataforma Abkatún-H es parte de la infraestructura petrolera de la Sonda de Campeche, en el Golfo de México, una de las principales regiones de producción de hidrocarburos del país.