Salud reporta ahorros por 80 mil millones de pesos en compra de medicamentos (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Salud reportó ahorros estimados en decenas de miles de millones de pesos mediante el nuevo esquema de compra consolidada de medicamentos e insumos para el sector público de salud, basado en la adquisición directa a fabricantes, las subastas inversas y la evaluación del cumplimiento de los proveedores.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, explicó que las modificaciones buscan obtener mejores precios sin reducir la cantidad de medicamentos adquiridos y, al mismo tiempo, fortalecer el abastecimiento en hospitales y centros de salud.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, mantener las condiciones anteriores de compra habría representado un gasto adicional de aproximadamente 45 mil millones de pesos para el periodo 2025-2026. Asimismo, reportó otros 35 mil millones de pesos en ahorros estimados relacionados con el proceso de adquisición para 2027.

En conjunto, los montos expuestos suman alrededor de 80 mil millones de pesos en ahorros potenciales o reportados por el Gobierno, aunque los periodos y conceptos requieren una conciliación detallada para establecer con precisión el ahorro efectivamente alcanzado.

Compras directas y competencia entre proveedores

Clark señaló que uno de los principales cambios consiste en privilegiar la compra directa a los fabricantes, siempre que sea posible, para reducir la participación de intermediarios y conseguir mejores condiciones económicas.

A este mecanismo se suman las subastas inversas, mediante las cuales los proveedores compiten para ofrecer precios más bajos, así como la evaluación de su capacidad para entregar los productos en tiempo y forma.

El subsecretario sostuvo que la estrategia no busca únicamente conseguir medicamentos baratos, sino garantizar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de calidad y lleguen oportunamente a las unidades médicas.

Como parte de las medidas de transparencia, el Gobierno habilitó el portal compraconsolidada.salud.gob.mx, donde es posible consultar información sobre los medicamentos adquiridos, sus volúmenes, precios, proveedores y datos relacionados con la distribución.

Investigan contratos de distribución en el Estado de México

El funcionario también presentó un caso de contratación de servicios de distribución de medicamentos en el Estado de México que, según informó, se encuentra bajo investigación.

Sin revelar el nombre de la empresa involucrada, Clark indicó que durante 2022 y 2023 se le asignaron contratos por aproximadamente mil 700 millones de pesos. Tan solo en 2023, el monto habría ascendido a 872 millones de pesos.

Explicó que el esquema anterior contemplaba tanto la distribución de medicamentos como la operación de farmacias en hospitales públicos por parte de una empresa privada.

Tras modificar el modelo y realizar nuevos procedimientos de contratación, el Gobierno reportó una reducción de 32% en el costo anual del servicio.

Además, Clark aseguró que el volumen de medicamentos trasladados desde los almacenes hacia los centros de salud aumentó entre 30% y 40% mensual, en comparación con el esquema anterior.

Según el subsecretario, al considerar el incremento en la cantidad de piezas distribuidas, el sobrecosto del modelo previo podría superar entre 50% y 60% por unidad. Estas estimaciones deberán contrastarse con los contratos, los volúmenes de operación y los resultados de la investigación correspondiente.

Buscan ampliar la distribución pública

Clark señaló que el Gobierno federal pretende fortalecer la participación de la red pública en la distribución de medicamentos, con el propósito de reducir la dependencia de intermediarios y mejorar el control de los recursos destinados al sector salud.

El funcionario afirmó que las modificaciones contractuales forman parte de una revisión más amplia de los mecanismos de adquisición y suministro, en la que se busca privilegiar la competencia, la transparencia y el cumplimiento de los proveedores.

La estrategia, añadió, pretende que los recursos ahorrados mediante mejores condiciones de compra contribuyan a fortalecer los servicios médicos y garantizar la disponibilidad de medicamentos para la población.

No obstante, la consolidación de estos objetivos dependerá de que los ahorros reportados puedan verificarse documentalmente y de que las instituciones mantengan un suministro oportuno y suficiente en sus unidades de atención.