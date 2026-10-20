Suspenden importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle

Brote de Newcastle

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidieron suspender la importación de productos de origen avícola provenientes de Brasil.

La medida se tomó luego de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA, por siglas en portugués) confirmó un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda, ubicada en el municipio de Nova Itaberaba, Santa Catarina.

Asimismo, la dependencia federal resaltó que la medida se tomó con el propósito de proteger la producción avícola nacional, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad de Newcastle.

En tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote y en seguimiento a los protocolos internacionales, la Dirección General de Salud Animal inactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios de su plataforma y, con ello, impedirán el ingreso de carne de ave, despojos, aves canoras y de ornato, además de genética avícola como huevo fértil y pollitos de hasta 3 días de edad.