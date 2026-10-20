Sheinbaum reporta avances en negociación comercial con Estados Unidos: “todavía no llegamos al acuerdo final pero se ha avanzado bastante”

Sheinbaum reporta avances en negociación comercial con Estados Unidos (Isaac Esquivel/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque se han logrado avances importantes en las conversaciones bilaterales, todavía existen puntos en los que ambas partes no han alcanzado un acuerdo definitivo en las negociaciones con Estados Unidos para reducir al máximo los aranceles aplicados a vehículos.

Explicó que Estados Unidos ha presentado propuestas para disminuir determinados aranceles a cambio de compromisos por parte de México. Sin embargo, indicó que el Gobierno mexicano continúa evaluando las condiciones planteadas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie al país.

“Queremos lo mejor para México”, sostuvo al referirse a la postura de su administración frente a las negociaciones comerciales.

Prioridad a la economía y el empleo

La Presidenta subrayó que cualquier acuerdo deberá respetar la Constitución y las leyes mexicanas, además de evitar afectaciones a la economía nacional, la generación de empleos y el desarrollo del país.

En ese sentido, afirmó que el equipo negociador trabaja para encontrar las mejores condiciones posibles para México, en coordinación con las áreas responsables de comercio y de los tratados comerciales.

Aunque evitó establecer un porcentaje de avance, consideró que las conversaciones han progresado de manera considerable y destacó la disposición del Gobierno estadounidense para continuar el diálogo y buscar entendimientos.

No obstante, reconoció que aún hay asuntos relevantes pendientes de resolución, por lo que las negociaciones siguen abiertas y no existe todavía un acuerdo final.

También destacó que la relación bilateral incluye diferencias en otros temas, particularmente en aquellos relacionados con la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Aseguró que la protección de sus connacionales, junto con la estabilidad de la economía mexicana y la conservación de los empleos, constituye una prioridad para su administración.

Finalmente, sostuvo que México mantendrá una postura firme en la defensa de sus intereses nacionales, bajo los principios de respeto a la soberanía, la integridad territorial y la confianza mutua.

El objetivo, concluyó, es alcanzar acuerdos que permitan resolver las diferencias comerciales sin comprometer el marco legal mexicano ni perjudicar el desarrollo económico nacional.