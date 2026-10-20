IMSS revisará gastos para aumentar salarios y regularizar contratos (Isaac Esquivel/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizar una revisión de sus gastos operativos con el propósito de identificar áreas en las que sea posible reducir costos y destinar esos recursos a un mayor incremento salarial para sus trabajadores, sin afectar la atención médica ni los servicios que brinda la institución.

La instrucción contempla también atender la situación laboral de empleados que aún no cuentan con una contratación formal, incluidos algunos que comenzaron a prestar sus servicios desde la pandemia de COVID-19.

La propuesta busca avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal del instituto y, al mismo tiempo, garantizar que los cambios presupuestales no repercutan en la calidad y continuidad de los servicios de salud.

Buscan atender demandas del personal médico

Como parte de los trabajos, se pidió a la dirección del IMSS presentar cinco puntos concretos que incluyan desde el aumento salarial hasta otros beneficios para los trabajadores, con énfasis en las mejoras que puedan reflejarse en la atención a los derechohabientes.

La revisión también considera las solicitudes planteadas durante reuniones realizadas en hospitales, donde el personal ha expuesto distintas necesidades laborales y operativas.

Asimismo, se indicó que todavía falta incorporar a las unidades de medicina familiar en este proceso de revisión, con el objetivo de ampliar el diagnóstico de las necesidades del instituto.

Ajustes sin afectar los servicios de salud

El ejercicio de revisión presupuestal deberá identificar posibles ahorros en áreas específicas, sin comprometer la prestación de los servicios médicos ni el funcionamiento de las unidades de atención.

La iniciativa busca conciliar tres objetivos: mejorar los salarios, avanzar en la regularización contractual de los trabajadores pendientes y atender las necesidades de los pacientes.

Las cinco propuestas deberán establecer medidas concretas para atender estos puntos y permitir que los beneficios alcancen tanto al personal del IMSS como a la población derechohabiente.

Con esta revisión, el instituto buscará definir alternativas para fortalecer las condiciones laborales y mejorar la atención médica mediante un uso más eficiente de sus recursos.