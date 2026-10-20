Sheinbaum descarta acuerdos políticos en el caso del exfiscal de Chihuahua (Andrea Murcia Monsivais)

Ante los cuestionamientos sobre posibles acuerdos entre el Gobierno federal y las autoridades de Chihuahua por el caso del caso del exfiscal César Jáuregui, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un pacto político para determinar responsabilidades penales.

La mandataria afirmó que la justicia debe prevalecer por encima de cualquier consideración política y que corresponde a la Fiscalía integrar las pruebas, establecer los hechos y proceder conforme a derecho.

También señaló que la investigación federal encontró elementos para considerar que el exfiscal habría incumplido la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece las condiciones bajo las que autoridades mexicanas pueden mantener relaciones y colaborar con agencias extranjeras.

La mandataria destacó que el esclarecimiento de la presencia de dos agentes del Gobierno de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía y de las determinaciones que adopten las autoridades judiciales.

Sheinbaum explicó que los hechos comenzaron a conocerse tras el reporte del accidente, del cual surgió información sobre la participación de los agentes estadounidenses en una inspección relacionada con un presunto laboratorio de fabricación de metanfetaminas.

De acuerdo con la versión expuesta por la Presidenta, los agentes acudieron al lugar acompañados de autoridades de la Fiscalía de Chihuahua; sin embargo, aseguró que no se desmanteló ningún laboratorio y que únicamente se realizó una inspección antes de que los participantes se retiraran.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que las fiscalías estatales no tienen atribuciones para desmantelar laboratorios de este tipo, facultad que, señaló, corresponde a la Fiscalía General de la República.

Investigan ingreso y participación de agentes extranjeros

La Presidenta indicó que, tras conocer los hechos, el Gobierno federal verificó si los agentes estadounidenses contaban con autorización para permanecer en territorio mexicano conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Según lo expuesto, se determinó que no tenían el permiso correspondiente y que habían ingresado al país bajo otras consideraciones.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de los dos agentes y señaló que las circunstancias del operativo deben esclarecerse. Consideró que acudir durante la noche o la madrugada a una zona de difícil tránsito, como la Sierra Tarahumara, representó una decisión irresponsable debido a las condiciones peligrosas de la carretera.

A raíz de estos acontecimientos, la FGR inició una investigación para determinar por qué agentes extranjeros participaron en actividades en territorio nacional y bajo qué condiciones se produjo su intervención.

Exfiscal deberá presentar pruebas ante la autoridad

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía General de la República llamó a declarar a autoridades de Chihuahua. La presidenta informó que la audiencia del exfiscal se realizaría ese día, en la que se presentarían los elementos de acusación correspondientes.

Explicó que la investigación también involucra presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales y con los mecanismos legales que regulan la cooperación con agencias de otros países.

Según la mandataria, la investigación en Chihuahua derivó en una solicitud de orden de aprehensión ante un juez, mientras que la FGR continuó con sus propias actuaciones. Subrayó que las pruebas y declaraciones de las personas involucradas deben presentarse por las vías legales correspondientes.