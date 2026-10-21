Acuerdan en San Lázaro prohibir ingreso de escoltas armados

Momento en el que el dirigente de MC, Jorge Álvarez Maynez y otros diputados del partido naranja eran agredidos por el priista Carlos Gutiérrez y gente que lo ptegía (Especial)

Seguridad en Diputados — Derivado de la agresión que vivieron legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) por parte de presuntos escoltas y asesores del priista Carlos Gutiérrez Mancilla el martes en el recinto legislativo de San Lázaro, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dieron su aval para endurecer medidas de seguridad y prohibir la entrada de escoltas armados.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, quien en conferencia de prensa reprobó la actitud del priista, a la vez que anunció que se evalúa una sanción por esta acción y quien subrayó que “no podemos permitir que haya gente armada en el recinto”.

Por otra parte, todas las bancadas en San Lázaro, con excepción del coordinador del PRI, Rubén Moreira, se pronunciaron a favor de prohibir el ingreso de gente armada a la Cámara de Diputados, para evitar situaciones calificadas de barbarie como las protagonizadas por el priista.

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro apuntó que le fue entregado un informe de la Dirección de Resguardo, en la que se describe lo ocurrido el martes en la entrada de las oficinas de MC y posteriormente en el patio del recinto legislativo, donde además del Carlos Gutiérrez Mancilla se identifica a otras personas que lo acompañaban y que como sus escoltas y asesores participaron en la gresca como agresores, por lo que tras una revisión rigurosa del caso se ordenará al Departamento de Recursos Humanos y a la Secretaría General que sean cesados, por lo que mientras se lleva a cabo esta diligencia se le impedirá ingresar a la Cámara de Diputados.

Raúl Bolaños destacó también que quedará prohibido el ingreso a toda persona que “no esté acreditada y con el gafete que se otorga a grupos parlamentarios”.

Asimismo, resaltó que se aplicará un protocolo para impedir que escoltas de legisladores entren con armas al recinto.

La Crónica de Hoy 2026