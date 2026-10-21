Madres buscadoras bloquean por más de 30 horas la México-Toluca

Bloqueo en la México-Toluca por colectivos de madres buscadoras (Crisanta Espinosa Aguilar)

La carretera México-Toluca lleva más de 30 horas bloqueada con dirección a la Ciudad de México por colectivos de madres buscadoras quienes mantienen su postura de no liberar la vialidad, hasta que haya una reunión con altos mandos del Gobierno Federal y Estatal.

Por esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que instaló una mesa de negociación con las madres buscadoras, donde participan altos funcionarios de la dependencia.

Sin embargo, pese a esto, se mantiene el bloqueo, aún cuando la vialidad ha quedado vacía de automóviles, que durante más de 24 horas habían quedado varados con dirección a la CDMX.

Los inconformes precisaron que llevan más de una década y media con la incertidumbre sin obtener resoluciones ni datos claros sobre la localización de sus familiares, por lo que descalificaron las versiones oficiales al considerarlas ajenas a la realidad.

Por su parte, la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, ofreció acompañamiento y diálogo con los colectivos de búsqueda “Flores en el Corazón” y “Mariposas”, quienes son las encargadas del bloqueo vehícular.

Gómez Álvarez reiteró su disposición de fortalecer la coordinación con la FGJEM y facilitar, dentro de sus atribuciones, las acciones que contribuyan a agilizar las investigaciones, con “pleno respeto a la autonomía y competencias” de dicha institución.

Además, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), mantendrá el acompañamiento a las familias, los espacios de diálogo y el seguimiento de sus peticiones, en coordinación con las autoridades responsables de las labores de búsqueda y procuración de justicia.

El martes , Avelino Blanco Guido, titular de la COBUPEM, y Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la CEAVEM, acudieron al lugar de las manifestaciones, donde permanecieron durante varias horas para escuchar y atender las peticiones de las buscadoras. Ante las inconformidades de algunos automovilistas, también intervinieron junto con agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), para proteger la integridad de las integrantes de los colectivos y mantener las condiciones de diálogo.

Como parte de la atención a ambos colectivos, el Edomex aseguró que durante 2026 se han realizado acciones de búsqueda y diligencias en coordinación con las autoridades competentes, además de brindar apoyos para facilitar los traslados y la participación de las familias en estas actividades.

No obstante, el panorama se tornó más tenso debido a la llegada de elementos antimotines de la Fiscalía Estatal. Esto fue interpretado como una medida de presión y una tentativa de desalojo forzado, lo que frenó cualquier oportunidad de reabrir el paso en la México-Toluca.