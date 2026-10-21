Líder del Sindicato del IMSS finaliza proceso de alza salarial; la nueva protesta no será consultada a las bases

IMSS acuerda aumento salarial de 8% para sus trabajadores (Moisés Pablo Nava)

Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), acordaron un aumento salarial del 8%, las partes firmarán este miércoles los “convenios”, así lo precisó el gremio que dirige Rafael Olivos, que con esto se da por finalizado el proceso.

Al mediodía de este miércoles, el SNTSS emitió un comunicado donde informó que “después de una larga negociación, hoy se alcanzó un nuevo acuerdo que mejora de manera significativa el primer ofrecimiento de aumentos salarial”.

Destacó que el aumento global del 8% —4% directo al salario y de 4% al concepto 11, ayuda para renta— “es el más alto con respecto a la inflación (3.45%) que se haya logrado en los últimos 20 años”.

El SNTSS recordó que “en un hecho inédito y sin obligación legal”, el pasado 14 de octubre se hizo una consulta democrática donde la mayoría rechazó el primer aumento salarial pactado y se manifestaron en diversos canales con exigencias sobre mejoras en las condiciones laborales.

Agregó que la dirigencia sindical convocó al IMSS a mesas de negociación que iniciaron “el pasado sábado” y concluyeron “la madrugada del martes”. En realidad, tanto IMSS como el SNTSS, informaron que las mesas iniciaron el viernes 16.

Según el Sindicato, en esas mesas se abordaron “todos los temas pendientes”: equipamiento, abasto de insumos, de operación cotidiana, suministro de medicamentos, condiciones laborales de los trabajadores, entre otros.

En cuanto a las necesidades operativas y mejoras en las condiciones de trabajo, indicó que se analizaron en conjunto las necesidades y el IMSS comprometió “un plan de acción inmediato que atenderá todas las deficiencias detectadas”.

El organismo sindical destacó que el acuerdo “demuestra que la democracia sindical, la negociación responsable, el diálogo abierto y franco dan resultados favorables para los trabajadores y, en consecuencia, para la mejora de la institución”.

Y añadió que, “con este nuevo escenario queda superada la revisión salarial 2026, pero los retos de la institución, el diálogo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores toma un nuevo rumbo, uno donde nadie se queda atrás donde todas las voces se escuchen y en donde consolidemos el servicio humanista de salud que brindamos a todos los mexicanos”.

El posicionamiento del SNTSS se dio luego de que, el martes por la mañana afuera de Palacio Nacional y por la tarde —desde el plantón que mantienen en la sede sindical nacional en la CDMX—, diferentes grupos de trabajadores disidentes acusaron que no habían sido tomados en cuenta para participar en las mesas de diálogo con el IMSS.

Asimismo, reiteraron su demanda de aumento salarial “no menor al 10%”, la realización de un congreso nacional extraordinario y la destitución de Rafael Olivos como líder sindical.