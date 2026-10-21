Condenan senadores violencia del diputado del PRI, Gutiérrez Mancilla; piden privilegiar diálogo

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda condenó la violencia desatada por diputado del PRI

Senadores de Morena y de Movimiento Ciudadano, condenaron las expresiones violentas de diputados del PRI en contra del líder de MC, Jorge Álvarez Maynez y de las instalaciones de ese grupo parlamentario en el palacio legislativo de San Lázaro.

Los insultos y empujones del diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, se calificaron como un exceso que ya no debe permitirse en el ámbito legislativo de nuestro país, con el pretexto de fuero o la libre expresión de las ideas.

El presidente del senado, Higinio Martínez considero que la violencia no puede ser justificada venga de donde venga y menos en un recinto donde el dialogo debe prevalecer como premisa de la política.

Consideró incluso que estas actitudes pueden ser sancionadas porque el fuero no es un escudo para cometer delitos o agresiones.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, condenó los actos de violencia del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla en contra su líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, y advirtió que la confrontación física no puede sustituir al diálogo ni al debate de las ideas.

El legislador sostuvo que las diferencias políticas deben procesarse mediante acuerdos y propuestas, no a través de provocaciones o agresiones, pues este tipo de comportamientos se alejan de las demandas ciudadanas y deterioran la imagen de las instituciones legislativas.

“Yo creo que denigran el Congreso y denigran la política. La política es exactamente lo opuesto a la confrontación física”, afirmó.

Castañeda expresó su solidaridad con Álvarez Máynez, al considerar que actuó a la altura de las circunstancias y evitó caer en la provocación.

No obstante, subrayó que la postura de Movimiento Ciudadano es rechazar cualquier expresión de violencia, independientemente de quién la protagonice.

“Estamos listos para debatir en cualquier terreno, para poner las ideas en la construcción de soluciones”, señaló, al insistir en que el país necesita una política capaz de procesar las diferencias y atender los problemas públicos sin recurrir a enfrentamientos.

El senador remarcó que la confrontación física no debe tener cabida en el ejercicio político y llamó a privilegiar el entendimiento como vía para construir soluciones.