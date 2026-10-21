Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 21 de octubre? (SSN / Pexels)

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional (SSN), el último sismo registrado este miércoles 21 de octubre ocurrió al suroeste de Oaxaca y tuvo una magnitud de 4.0 en escala de Richter. A su vez, el SSN ha registrado un aproximado de 33 sismos a lo largo del día.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 21 de octubre?

De acuerdo a los reportes del SSN, el último sismo del día de hoy, miércoles 21 de octubre, fue a 110 kilómetros al suroeste de Salina Cruz en Oaxaca, con una profundidad de 16.1 kilómetros. Además, registró una magnitud de 4.0 en la escala de Richter; también se trataría del sismo número 11 en el estado que se ha registrado el día de hoy.

Epicentro: 110 km al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca.

110 km al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. Magnitud: 4.0

4.0 Profundidad: 16.1 km.

16.1 km. Hora: 17:12 horas.

¿Cuáles son los últimos sismos registrados por el SSN?

De acuerdo al SSN, los últimos sismos registrados en México son los siguientes:

Magnitud 4.0 , a 110 km al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca.

, a 110 km al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. Magnitud 4.2 , a 45 km de Puerto Escondido, Oaxaca.

, a 45 km de Puerto Escondido, Oaxaca. Magnitud 4.1 , a 131 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

, a 131 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Magnitud 4.0 , a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

, a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Magnitud 3.1, a 19 km al este de San Marcos, Guerrero.

¿Los sismos se pueden predecir?

El SSN ha informado que los sismos no se pueden predecir, ya que no existe ninguna técnica que lo pueda hacer, ni siquiera en los países con tecnologías muy avanzadas como Estados Unidos y Japón. No obstante, se sabe que México se encuentra en una zona con alta actividad sísmica, por lo que la población puede estar preparada en caso de que ocurra un sismo.

En nuestro país se llevan a cabo distintos simulacros para que la gente sepa qué hacer en caso de un movimiento telúrico; los simulacros más emblemáticos son los que se realizan en el marco del 19 de septiembre de cada año. Ante los sismos, lo único que ayuda es la cultura de la prevención.