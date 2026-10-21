FES Aragón entra a paro: ¿Cuánto tiempo no habrá clases?

La FES Aragón anunció un paro de 24 horas. Esto fue anunciado durante el día miércoles 21 de octubre en sus redes y canales oficiales. (FES Aragón UNAM/Facebook)

Este miércoles 21 de octubre, la Facultd de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM anunció que entró en un paro de actividades de 24 horas, luego de realizar bloqueos en la avenida Central. A su vez, en el comunicado publicado en redes sociales, la Facultad informó que se encuentra abierta al diálogo y con disposición a la construcción de acuerdos.

¿Cuánto tiempo no habrá clases en la FES Aragón?

El lapso de tiempo anunciado para el paro de actividades es de 24 horas, mismas que solamente abarcan el día 21 de octubre. Asimismo, la dirección ha informado que la comunidad estudiantil se mantenga al tanto de las redes y canales oficiales para el retorno formal de las actividades académicas y administrativas.

Del mismo modo, las autoridades han propuesto una mesa de diálogo con los estudiantes que se han ido a manifestar en la avenida Central, razón por la que se originó el paro en primer lugar. La mesa tendría lugar el día lunes 26 de octubre a las 15:00 horas en el Auditorio A9, con el motivo de poder atender las propuestas y exigencias de los colectivos estudiantiles.

¿Por qué protestan los estudiantes de la FES Aragón?

Entre las principales demandas destacan:

Atención a la salud mental: ampliar los servicios de apoyo psicológico y emocional para estudiantes.

ampliar los servicios de apoyo psicológico y emocional para estudiantes. Prevención de violencia de género: atender denuncias y fortalecer los mecanismos institucionales de protección.

atender denuncias y fortalecer los mecanismos institucionales de protección. Infraestructura y materiales: garantizar insumos suficientes, mantenimiento y mejores condiciones en los espacios académicos.

garantizar insumos suficientes, mantenimiento y mejores condiciones en los espacios académicos. Educación sexual: desarrollar campañas informativas y actividades de prevención.

desarrollar campañas informativas y actividades de prevención. Derechos laborales: atender las demandas de basificación y apertura de plazas para trabajadores.

atender las demandas de basificación y apertura de plazas para trabajadores. Participación estudiantil: abrir espacios para que el alumnado intervenga en las decisiones relacionadas con el presupuesto universitario.

abrir espacios para que el alumnado intervenga en las decisiones relacionadas con el presupuesto universitario. Seguridad y transporte: mejorar las condiciones de movilidad y protección de la comunidad universitaria.

Los manifestantes consideran que las respuestas institucionales no han sido suficientes para resolver las problemáticas señaladas, situación que ha provocado un aumento en las acciones de protesta.

Estudiantes de FES Aragón bloquean Avenida Central en Nezahualcóyotl

Durante la tarde del miércoles 21 de octubre, estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria realizaron un bloqueo sobre Avenida Central, con dirección a Las Américas, para exigir que las autoridades respondieran a sus peticiones.

La manifestación provocó importantes afectaciones al tránsito vehicular, con filas de automóviles que alcanzaron aproximadamente dos kilómetros, según los reportes publicados durante la jornada.

Posteriormente, los manifestantes se replegaron hacia las instalaciones universitarias, aunque advirtieron que podrían llevar a cabo nuevas acciones de presión si no reciben respuestas satisfactorias.