IMSS mejora oferta a trabajadores: aumenta el salario a 8% y anuncia nuevas medidas

imss IMSS: incremento salarial a trabajadores pasa de 6.8% a 8% y otras mejoras. El director general del Instituto, Zoé Robledo, precisó que 4% de aumento al salario tabular y 4% ayuda para pago de renta, en respuesta a que se "escucha a los trabajadores". Enfatiza que se siguen mejorando las condiciones de trabajo y atención a derechohabientes

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, enfatizó que la nueva propuesta de incremento salarial para los trabajadores del instituto, aprobada por el Consejo Técnico, pasó de 6.8% a 8% (4% al salario tabular y 4% como ayuda para el pago de renta de casa) y “es consistente con la política salarial de los últimos siete años”.

En un mensaje a medios, también habló de la basificación de 10,939 trabajadores de la categoría 08, entre ellos quienes fueron contratados durante la pandemia de COVID-19, como enfermeras, médicos, camilleros, personal de higiene y limpieza, laboratoristas y técnicos en Rayos X, entre otros.

Ello permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta externa y farmacia.

Acompañado por el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, Robledo Aburto resaltó que solo en tres ocasiones, durante los últimos 23 años, el incremento global había alcanzado el 8%: en 2024, 2025 y ahora en 2026. Además, destacó que el incremento de 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que representa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este mismo sentido, el director del IMSS aclaró que, en los últimos 14 años, esta es la segunda ocasión en que el salario tabular alcanza un aumento de 4% —la primera fue en 2023— y aseguró que la medida es financieramente viable.

Aumento salarial fue posible gracias a eficiencias y economías

El director general del Seguro Social señaló que el incremento salarial para los trabajadores del instituto es resultado de un esfuerzo interno, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, “a partir de eficiencias y economías: un ejercicio de austeridad republicana en el gasto que no afecta la atención médica; mejores condiciones en los procesos de compra y contratación con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la digitalización de procesos y mejores rendimientos financieros”.

También destacó que el instituto ha registrado mayores ingresos gracias al récord de empleo formal, que en septiembre alcanzó 22.9 millones de trabajadores asegurados ante el IMSS.

Plan Integral de Compromisos para trabajadores y derechohabientes

Robledo abundó que, por instrucción presidencial, también se trabaja en un Plan Integral de Compromisos con los trabajadores y para los derechohabientes, producto de la escucha “piso por piso” en los hospitales, con plazos y responsables definidos.

Asimismo, destacó que en materia de medicamentos e insumos se atenderán pedidos emergentes desde los hospitales, se digitalizará la receta colectiva y se implementará una plataforma para el reporte individual de faltantes por parte de cada trabajador, además de la modernización de farmacias y almacenes.

En equipo médico, se realizará una dotación adicional de equipo básico en cada servicio, como baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión, además de compras para reforzar el equipo de soporte vital.

También se pondrá en marcha un plan adicional para el mantenimiento de baños, sistemas de aire acondicionado, tomas de oxígeno y gases medicinales, comedores, vestidores, así como refacciones para equipos electromecánicos y mobiliario.

IMSS ampliará vigencia de recetas y evitará cancelación de citas por fin de año

Zoé Robledo señaló que se ampliará la vigencia de las recetas médicas de 72 horas a 30 días y se habilitará una plataforma de reporte y solución en recetacompleta.gob.mx, además del teléfono 800-953-22-18.

El directivo también se refirió a un problema que afecta a millones de derechohabientes: la cancelación o falta de citas por el cierre de agendas durante el fin de año. Aseguró que esa situación dejará de ocurrir.

Para abatir el rezago quirúrgico, el IMSS realizará 31,700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y de fin de semana para procedimientos como cataratas, colocación de prótesis de rodilla y cadera, cirugía de vesícula, hernias y matriz.

Además, afirmó que, gracias a las herramientas digitales disponibles actualmente, será posible registrar cada necesidad, identificar en qué hospital se presenta y darle seguimiento hasta su solución.

Señaló que, una vez presentado ante el Consejo Técnico, el Plan Integral de Compromisos con los trabajadores y para los derechohabientes del IMSS dará a conocer con mayor detalle sus plazos, procesos y compromisos, unidad por unidad.