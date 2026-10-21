Exige PAN renuncia de Zoe Robledo al IMSS; confrontan trabajadores al blanquiazul

Jorge Romero El presidente del PAN fue increpado por personal del IMSS durante la manifestación de personas trabajadoras de la salud del día de hoy (Graciela López Herrera)

Al pie de las oficinas centrales del IMSS, la dirigencia nacional del PAN, exigió la destitución del director general de esta institución, Zoé Robledo, y exigieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum destituirlo por el mal manejo de este organismo, el desabasto de medicamentos y la ausencia de diálogo con la base trabajadora que he detonado en una crisis.

“Le decimos a Zoé Robledo que si tiene un poquito de honor, que renuncie, porque tiene roto al IMSS, tiene rota la seguridad social y a su instituto. Si tiene un poquito de honor, que él renuncie y si no, le exigimos mediante este pliego petitorio a la presidenta que destituya a quien no pudo con el IMSS”, emplazó el dirigente nacional de PAN; Jorge Romero Herrera.

El panista exigió un abastecimiento total de medicamentos; equipamiento a los hospitales, recuperar la cobertura médica; combate real a la corrupción en el instituto así como un aumento salarial al personal de esa institución.

“Hoy el IMSS prácticamente está roto, esa es la palabra, está roto. Porque este gobierno llevó al límite al IMSS como ha llevado al límite a muchas otras instituciones y a muchas otras circunstancias desde hace ocho años”, acusó

En este contexto, aprovechó para exigir que se publique ya la reforma al 123 constitucional en materia de aumento salarial a los trabajadores del Estado; que se aumente el presupuesto a la salud; abrir una mesa de negociación para escuchar a las demás voces.

El evento no estuvo exento de tensión cuando un grupo de trabajadores del IMSS confrontó a los panistas y en medio de gritos de ¡Fuera, fuera!, los acusaron de ser responsables en el pasado de reformas que afectaron y desaparecieron el régimen de jubilaciones y pensiones de la clase trabajadora.

“No tienen memoria, tengan dignidad. Han hecho un daño al país. Han hecho un daño histórico retirando el régimen de jubilaciones y pensiones”, fustigó con ayuda de un megáfono, Daniel Alejandro Rodríguez Borjas enfermero general de Torreón, Coahuila

Al evento acudieron también la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, así como los diputados, Kenia López Rabadán y Éctor Jaime.

Los panistas acusaron que los inconformes fueron enviados por la dirección del IMSS para reventar el acto pero insistió en el respaldo total a los trabajadores en la lucha por mejores condiciones salariales y laborales desde sus bancadas en el Congreso de la Unión.

“Nos declaramos sus aliados en lo que crean que desde la voz de Acción Nacional, desde las cámaras, del Senado, de Diputados, desde las cámaras locales, desde nuestros gobiernos estatales, podamos ayudar. Nosotros les extendemos la mano”, expresó Romero Herrera.

En conferencia de prensa frente al campamento de trabajadores disidentes del IMSS, instalado en las oficinas centrales de Reforma, el panista presentó un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El panista exigió un abastecimiento total de medicamentos; equipamiento a los hospitales, recuperar la cobertura médica; combate real a la corrupción en el instituto así como un aumento salarial al personal de esa institución.