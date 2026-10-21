México pide evitar viajes no esenciales a Arabia Saudí por nuevos ataques

Embajada de México en Arabia Saudí

La Embajada de México en Arabia Saudí reiteró este miércoles su recomendación a los ciudadanos mexicanos de evitar viajes no esenciales a ese país, ante los nuevos ataques contra instalaciones energéticas y otros objetivos estratégicos que han elevado las preocupaciones de seguridad en la región.

A través de un comunicado, la representación diplomática pidió a los mexicanos que residen en Arabia Saudí o que se encuentran de tránsito permanecer alertas, limitar sus desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar traslados innecesarios dentro del territorio saudí, identificar lugares seguros para resguardarse en caso de emergencia y mantenerse informados mediante canales oficiales.

La Embajada también aconsejó a los connacionales contactar a sus aerolíneas o agentes de viajes para confirmar sus vuelos, verificar posibles alternativas de traslado y revisar las condiciones de sus seguros ante eventuales cancelaciones o prolongaciones de estancia.

Recomiendan verificar vuelos y evitar difundir imágenes

Como parte de las medidas preventivas, la representación mexicana pidió consultar las páginas oficiales de los principales aeropuertos internacionales del país: el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad; el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, en Yeda, y el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam.

Asimismo, exhortó a evitar la publicación o difusión en redes sociales de fotografías, videos e imágenes relacionadas con incidentes vinculados al conflicto, además de registrar sus datos en el directorio de la Embajada para facilitar la comunicación en caso de una emergencia.

La representación diplomática no precisó cuántos ciudadanos mexicanos se encuentran actualmente en territorio saudí.

Escala la tensión por ataques contra Riad

El llamado ocurre en un contexto de intensificación de las hostilidades entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen.

El martes, la coalición militar encabezada por Arabia Saudí, que interviene en el conflicto yemení desde 2015, informó que destruyó una plataforma de lanzamiento utilizada por los hutíes para disparar un misil balístico contra Riad.

Horas antes, la coalición había anunciado también la destrucción de un misil balístico y un dron dirigidos contra la capital saudí, sin ofrecer mayores detalles sobre las operaciones.

Los ataques han aumentado la preocupación por la seguridad de las ciudades y las instalaciones estratégicas del reino, uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial.

En este escenario, el Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció que proporcionará apoyo defensivo a Arabia Saudí mediante el despliegue de aviones de combate destinados a proteger ciudades e infraestructura crítica.

Llamado a mantener precauciones

Ante la evolución de la situación, la Embajada de México insistió en la importancia de que los ciudadanos mexicanos permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales y eviten exponerse a riesgos innecesarios.

La recomendación de no realizar viajes esenciales busca reducir la exposición de los connacionales a posibles incidentes de seguridad, mientras que quienes ya se encuentran en Arabia Saudí deberán mantenerse informados sobre las condiciones locales y seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes.