Detectan seis piezas arqueológicas en envío postal con destino a Gran Bretaña

Aseguran en el AICM seis bienes arqueológicos con destino a Gran Bretaña

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron seis monumentos arqueológicos entre mercancías de exportación de Correos de México, durante una inspección realizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la información oficial, el envío procedía de Veracruz y tenía como destino Gran Bretaña. Tras identificar las piezas, las autoridades solicitaron un dictamen especializado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que determinó que los bienes muebles forman parte del patrimonio cultural de la nación.

El dictamen establece que los objetos están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual reconoce su carácter inalienable e imprescriptible, por lo que están sujetos a disposiciones legales específicas para su protección y conservación.

Tras el hallazgo, las seis piezas permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, en espera de que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realice el aseguramiento correspondiente.

La intervención ministerial permitirá efectuar las diligencias necesarias y determinar la situación jurídica de los bienes, así como dar seguimiento al caso conforme a las disposiciones aplicables.

La ANAM y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen operativos de inspección y vigilancia sobre mercancías de exportación mediante herramientas tecnológicas y acciones coordinadas, con el propósito de detectar posibles irregularidades y evitar la salida ilegal de bienes protegidos.

Las autoridades señalaron que estas labores también buscan prevenir el traslado de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional, además de contribuir a la protección del patrimonio cultural mexicano.

El hallazgo pone de relieve la importancia de los controles aduaneros y postales para identificar bienes arqueológicos que, por su valor histórico y cultural, se encuentran sujetos a protección legal y no pueden ser tratados como mercancías ordinarias.