Monte de Piedad: Esta es la fecha límite para solicitar un refrendo adicional en 2027

Si tienes una joya, un reloj u otro objeto de valor en el Nacional Monte de Piedad y todavía no reúnes el dinero para recuperarlo, tienes que recordar muy bien el 24 de marzo de 2027 como fecha límite.

La institución habilitó un programa de refrendo adicional para dar más tiempo a los clientes que cumplen con determinadas condiciones de su contrato. La medida está disponible desde el 7 de octubre de 2026 y forma parte de las facilidades anunciadas tras la reanudación de operaciones en sus sucursales.

La oportunidad puede ser especialmente útil para quienes necesitan aplazar el pago de su préstamo, pero no todos los contratos califican automáticamente y el trámite tiene condiciones específicas.

¿Hasta cuándo y quiénes pueden solicitar el refrendo adicional del Monte de Piedad?

El plazo para acceder a este beneficio termina el 24 de marzo de 2027, de acuerdo con los términos publicados por la institución. Esta renovación extraordinaria contempla:

Artículos que se encuentren en su mes de vencimiento

Contratos que ya utilizaron todos los refrendos disponibles

Contratos que originalmente no tenían contemplada esa opción

Sin embargo, no conviene confiarse por la fecha general. Cada empeño tiene condiciones y vencimientos particulares, por lo que es importante revisar la situación de la prenda antes de iniciar el trámite.

La autorización y el importe que debe cubrirse dependen de cada caso. Por eso, antes de realizar cualquier pago, verifica que tu artículo sea elegible y pregunta cuánto cuesta extender el plazo.

¿Cómo tramitar el refrendo adicional paso a paso?

Si necesitas más tiempo para recuperar tu prenda, lo recomendable es revisar primero tu contrato y después confirmar qué opciones tienes disponibles.

Ten a la mano tu boleta de empeño

Localiza el documento o los datos de tu contrato. Esta información te ayudará a identificar la operación y consultar el estado actual del artículo.

Consulta si tu contrato es elegible

Revisa las condiciones del programa en los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad. También puedes acudir a la sucursal donde se encuentra tu artículo para solicitar orientación.

Confirma el importe y realiza el pago

Si tu contrato cumple los requisitos, pregunta cuánto debes pagar para efectuar el refrendo. Una vez realizada la operación, conserva el comprobante y verifica que incluya la nueva fecha de vencimiento.

Recuerda que el refrendo adicional no liquida el préstamo ni es necesariamente gratuito: permite ampliar el plazo mediante el pago correspondiente.

¿Qué pasa si no realizas el refrendo a tiempo?

Si dejas pasar el plazo aplicable a tu contrato sin pagar o regularizar el empeño, tu artículo podría ser vendido conforme a las condiciones correspondientes.

Además, existe una diferencia importante entre renovar un contrato y recuperar una prenda que ya está en proceso de venta. Para determinados artículos que se encuentran en comercialización y todavía no han sido vendidos, el Monte de Piedad habilitó un desempeño extemporáneo, disponible hasta el 16 de noviembre de 2026, con condiciones específicas.