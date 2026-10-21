Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Fecha límite de registro (Pexels)

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico que ha ayudado a miles de personas mayores de 65 años con distintos gastos como el de la alimentación y la atención médica. Actualmente está abierta la convocatoria para realizar el registro de esta pensión, el cual se realizará del 19 al 25 de octubre. Aquí te contamos todo lo que necesitas para solicitarla.

¿Cuándo es la fecha límite del registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, el registro se deberá realizar en módulos especializados que se asignarán según la ubicación del solicitante; para conocer qué módulo le corresponde, hay que consultar la página de la Secretaría de Bienestar.

A su vez, se ha informado que, para brindar una mejor atención, el registro se llevará a cabo de acuerdo a la primera letra del primer apellido de la persona que solicitará el apoyo económico. El horario será de las 09:00 hasta las 16:00 horas.

Este es el calendario para el registro de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores:

Lunes 19: A, B, C.

A, B, C. Martes 20: D, E, F, G, H.

D, E, F, G, H. Miércoles 21: I, J, K, L, M.

I, J, K, L, M. Jueves 22: N, Ñ, O, P, Q, R.

N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 23: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 24: Todas las letras.

Todas las letras. Domingo 25: Todas las letras.

¿Qué documentos se necesitan para solicitarla?

El Gobierno de México ha informado que el solicitante deberá llevar los siguientes documentos, así como los de la persona que lo auxilia:

Identificación oficial vigente.

oficial vigente. CURP (impresión reciente).

(impresión reciente). Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Teléfono de contacto (celular y casa).

En el caso de los auxiliares, también deberán llevar un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor.