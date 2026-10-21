Registro Beca Rita Cetina: ya hay fecha y hora para la asamblea virtual

Beca Rita Cetina: si tu CURP no tiene esta leyenda, no podrás inscribirte (Especial)

El Gobierno de México anunció una nueva asamblea virtual de la Beca Rita Cetina, dirigida a las familias que no pudieron asistir a las reuniones informativas presenciales o que todavía tienen dudas sobre el próximo proceso de registro al programa de apoyo económico para estudiantes de educación básica.

Durante la conferencia matutina del lunes 19 de octubre, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que la reunión se realizará el viernes 23 de octubre, días antes de la apertura de la convocatoria para estudiantes de primarias y secundarias públicas, mediante la cual se busca incorporar a aproximadamente 1.3 millones de alumnos.

¿Cuándo y a qué hora será la asamblea virtual de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con lo anunciado por Julio León Trujillo, la asamblea virtual se realizará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de una transmisión en vivo en las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La reunión está dirigida principalmente a madres, padres y tutores que no tuvieron oportunidad de asistir a las asambleas presenciales organizadas en los planteles educativos desde principios de octubre.

Los detalles de la convocatoria son los siguientes:

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Modalidad: virtual y gratuita.

virtual y gratuita. Plataforma: Facebook.

Facebook. Dónde verla: página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Dirigida a: madres, padres y tutores de estudiantes de primaria y secundaria públicas.

madres, padres y tutores de estudiantes de primaria y secundaria públicas. Objetivo: explicar los requisitos de inscripción y resolver dudas sobre la solicitud de la beca.

¿Cómo participar en la asamblea virtual de la Beca Rita Cetina?

Durante la transmisión, representantes de Becas para el Bienestar atenderán las preguntas relacionadas con la incorporación de estudiantes, los documentos requeridos y el funcionamiento de la plataforma digital.

Tenemos una cita el próximo viernes 23 de octubre para la #AsambleaVirtual.🤩 El coordinador nacional, @Julio_LeonT, responderá ahí todas las dudas sobre el próximo registro a las becas #RitaCetina para primaria y secundaria. ⬇️ https://t.co/13EN98PI1v https://t.co/BvNCtzPvyz — BecasBenito (@BecasBenito) October 21, 2026

De acuerdo con la información difundida por la coordinación, las familias podrán escribir sus dudas en los comentarios de la transmisión para recibir orientación por parte de los enlaces del programa.

Para participar, se recomienda seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Facebook de Becas para el Bienestar.

Localizar la transmisión en vivo del viernes 23 de octubre.

Escuchar la explicación de las autoridades sobre los requisitos de incorporación.

Escribir en los comentarios el estado y municipio de residencia, junto con la pregunta que se desea realizar.

Atender las indicaciones proporcionadas por los representantes del programa.

Es importante evitar compartir públicamente documentos personales, CURP completas, contraseñas o datos bancarios en los comentarios de la transmisión.