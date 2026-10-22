Aguinaldo 2026: ¿Qué trabajadores y pensionados lo recibirán en noviembre?

Aguinaldo 2026 Algunos recibirán el pago adelantado en novimbre (Cuartosuro)

El aguinaldo 2026 comenzará a reflejarse en los ingresos de algunos pensionados durante noviembre, mientras que sólo algunos trabajadores podrían recibir el pago adelantado de esta prestación laboral en México.

Pensionados IMSS e ISSSTE: ¿quiénes cobrarán el aguinaldo en noviembre?

Entre los primeros beneficiarios previstos figuran los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentran bajo la Ley del Seguro Social de 1973. El pago está programado para el martes 3 de noviembre de 2026.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la prestación corresponde a los pensionados sujetos al Régimen Décimo Transitorio. La primera exhibición está contemplada para la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará durante la primera quincena de enero de 2027.

Para los jubilados del ISSSTE, el calendario implica que una parte del ingreso llegará antes de diciembre. Sin embargo, no se ha precisado un día único para todos los depósitos de noviembre.

¿Qué trabajadores recibirán el pago de aguinaldo en noviembre?

La cercanía con el Buen Fin, previsto del 13 al 17 de noviembre, podría perfilar el pago adelantado del aguinaldo completo o parcial. Esta medida solo aplicaría para trabajadores del sector público.

Qué trabajadores tienen derecho al aguinaldo 2026

Los empleados de empresas privadas cuentan con una protección establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Esta disposición reconoce el derecho a recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario por concepto de aguinaldo anual.

El plazo legal para cubrir esta prestación vence el 20 de diciembre de 2026. Por ello, una empresa puede adelantar el pago durante noviembre, aunque no existe una obligación general de hacerlo antes de esa fecha.