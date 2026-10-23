Beca para estudiantes universitarios en CDMX: registro y requisitos para recibir 1,500 pesos bimestrales

Beca para estudiantes universitarios en CDMX. El Gobierno de la Ciudad de México mantiene abierto el registro de la Beca para Transporte y Más. Imagen hecha con IA. (ChatGPT)

Los estudiantes de universidades públicas de la Ciudad de México todavía pueden solicitar un apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales, mediante el programa Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, impulsado por el Gobierno capitalino para reducir los gastos de movilidad y evitar que las dificultades económicas provoquen el abandono escolar.

¿Quiénes pueden recibir la beca de 1,500 pesos bimestrales en CDMX?

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más está destinada a estudiantes de licenciatura que necesiten apoyo para cubrir sus traslados y otros gastos relacionados con su formación académica. El programa contempla a alumnos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), siempre que cumplan con las condiciones de la convocatoria.

De acuerdo con la SECTEI, los principales requisitos son:

Residencia : vivir en la Ciudad de México, preferentemente en colonias, barrios o pueblos con índice de desarrollo social muy bajo, bajo o medio.

: vivir en la Ciudad de México, preferentemente en colonias, barrios o pueblos con índice de desarrollo social muy bajo, bajo o medio. Nivel educativo : cursar una licenciatura en una institución pública de educación superior.

: cursar una licenciatura en una institución pública de educación superior. Modalidad : encontrarse inscrito en un programa escolarizado o mixto.

: encontrarse inscrito en un programa escolarizado o mixto. Inscripción vigente : estar matriculado durante el ciclo escolar correspondiente.

: estar matriculado durante el ciclo escolar correspondiente. Compatibilidad : no recibir otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.

: no recibir otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. Registro digital: contar con una cuenta Llave CDMX y un correo electrónico personal activo.

¿Cómo registrarse para recibir la beca universitaria de 1,500 pesos?

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea mediante la plataforma del Gobierno de la Ciudad de México. Para completar la solicitud, los estudiantes deberán contar con una constancia de inscripción vigente, identificación oficial con fotografía, CURP y, cuando corresponda, un comprobante de domicilio de la capital con antigüedad no mayor a tres meses.

Primero, deberán ingresar a Llave CDMX para crear una cuenta o iniciar sesión. Posteriormente, tendrán que acceder al formulario oficial de la beca, capturar sus datos personales y académicos, adjuntar la documentación solicitada y enviar la solicitud. Al finalizar, el sistema generará un número de folio que deberán conservar para consultar el resultado de su registro.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro de la Beca de Transporte 2026?

La convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2026 comenzó el 13 de agosto, mientras que la información publicada por la SECTEI establece que el registro permanecerá disponible hasta alcanzar la meta de solicitudes contemplada para esta etapa. Aunque algunos medios han señalado el 15 de noviembre como fecha límite, el cierre podría producirse antes si se cubren los espacios disponibles.