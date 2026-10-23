¿Qué adultos mayores recibirán aguinaldo y Pensión del Bienestar en noviembre? (Pexels)

El año se está acabando y con ello viene la paga del aguinaldo, por lo que muchos adultos mayores se han empezado a cuestionar si la Pensión del Bienestar dará doble pago en el mes de noviembre. En México existen diferentes pensiones y solo algunas darán aguinaldo. Aquí te decimos qué adultos mayores recibirán aguinaldo y pensión del Bienestar.

¿Las pensiones del Bienestar reciben aguinaldo?

Pese a que en redes sociales han circulado noticias de la existencia de un pago adicional, de acuerdo a las normas de la Pensión del Bienestar, las personas adultas mayores beneficiarias de este programa no recibirán aguinaldo; por consiguiente, no se tiene contemplado un pago doble en el mes de noviembre.

Esto se debe a que el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria y las pensiones del Bienestar funcionan como un programa social; en consecuencia, no contemplan el aguinaldo para los adultos mayores.

¿Qué adultos mayores recibirán aguinaldo?

No obstante, sí hay adultos mayores que recibirán aguinaldo y son todos aquellos pensionados bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque solo serán los que estén bajo las modalidades:

Jubilados del ISSSTE bajo el Régimen Décimo Transitorio.

bajo el Régimen Décimo Transitorio. Pensionados del IMSS por cesantía de edad o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

¿Qué pensiones del Bienestar pagará en noviembre?

Dado que ya se va a acabar el año, en noviembre se realizará el último pago bimestral de las pensiones del Bienestar; aunque todavía no se publica el calendario de pagos para el mes de noviembre, se estima que iniciarán a principios del mes. Estos son los montos que recibirán los beneficiarios de acuerdo al programa en el que estén.