Maru Campos es “mitómana y desleal con amigos”, revira Ariadna Montiel por caso Chihuahua

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel revira a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó las acusaciones de la gobernadora Maru Campos sobre presuntos nexos con el crimen organizado y la acusó de mitómana y desleal.

“Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores: Actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos”, reviró

A través de su cuenta en X, la dirigente morenista retó a la gobernadora de Chihuahua a presentar pruebas de sus señalamientos y advirtió que no permitirá que la calumnie.

“Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad”, advirtió

Montiel reviró que quien cometió un delito fue Maru Campos al permitir la operación de agentes de la CIA en Chihuahua sin el permiso del Gobierno federal.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la gobernadora de Chihuahua reveló que acusó que durante una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum el 17 de septiembre en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, acusó a Montiel de tener nexos con el narcotráfico.

En la mañanera de este viernes, la presidenta Sheinbaum confirmó esa conversación y reveló que la emplazó a presentar pruebas.

En tanto el CEN de Morena, gobernadores y coordinadores legislativos, expresaron su respaldo absoluto a Montiel Reyes, y exigieron respeto institucional y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

“Las diferencias políticas no justifican las acusaciones personales ni el uso de las instituciones para alimentar confrontaciones partidistas”, establecieron

Rechazaron cualquier intento de descalificación personal que pretenda sustituir el debate político por acusaciones sin pruebas.

“En Morena sostenemos que el ejercicio del poder público exige responsabilidad, legalidad y respeto a las instituciones. Ninguna autoridad, independientemente de su partido político, debe utilizar su investidura para formular acusaciones sin presentar las pruebas correspondientes ante las instancias competentes”, recalcaron