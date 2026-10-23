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Las autoridades todavía investigan la participación de otras personas en la preparación y ejecución del ataque ocurrido en diciembre de 2025

Detienen al “Mando 20” y otros dos integrantes del CJNG, presuntos responsables del coche bomba en Michoacán

Por Juan Carlos Navarro Hernández
David N es señalado por liderar un célula del CJNG en Colima, según las autoridades de seguridad.
Detención del "Mando 20" David N es señalado por liderar un célula del CJNG en Colima, según las autoridades de seguridad.

Las autoridades federales de México informaron este viernes 23 de octubre de 2026 sobre la detención de tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como “David N” alias “Mando 20”, “Sinuhe N” y “Cristian N”.

Detienen a presuntos responsables de coche bomba en Michoacán

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los detenidos estarían relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, un ataque que dejó seis personas muertas y varias más heridas.

La operación se realizó mediante cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima y como resultado de investigaciones coordinadas. Durante los operativos fueron asegurados armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda presuntamente relacionada con el grupo criminal.

¿Quién es “David N”, alias “Mando 20”?

“David N”, identificado también con el alias “Mando 20”, es señalado por las autoridades como presunto líder de una célula del CJNG con operaciones en Tecomán, Colima, y municipios cercanos. Las líneas de investigación lo relacionan con la planeación y posible ejecución del atentado con un vehículo explosivo en Coahuayana, Michoacán, ocurrido en diciembre de 2025.

Las autoridades también investigan la participación de otras personas en la preparación y ejecución del ataque, así como a quienes presuntamente pudieron haberlo ordenado. Sin embargo, la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

La principal investigación que motivó estas detenciones está relacionada con la explosión del vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, que provocó seis muertes y dejó varias personas heridas. Hasta el momento, la información oficial difundida públicamente identifica a los tres detenidos como personas relacionadas con estos hechos, pero no detalla de manera individual todos los delitos que podrían imputarse a Sinuhe “N” y Cristian “N”.

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