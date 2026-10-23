Detienen al “Mando 20” y otros dos integrantes del CJNG, presuntos responsables del coche bomba en Michoacán

Detención del "Mando 20" David N es señalado por liderar un célula del CJNG en Colima, según las autoridades de seguridad.

Las autoridades federales de México informaron este viernes 23 de octubre de 2026 sobre la detención de tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como “David N” alias “Mando 20”, “Sinuhe N” y “Cristian N”.

Detienen a presuntos responsables de coche bomba en Michoacán

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los detenidos estarían relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, un ataque que dejó seis personas muertas y varias más heridas.

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, donde fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20” , Sinuhe “N” y Cristian “N”, relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias más heridas. Durante estas acciones se aseguraron armas de fuego, vehículos , dinero en efectivo, documentación, propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG entre otros indicios relevantes para la investigación. De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron. Agradecemos la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y a la Secretaria de Seguridad de Colima cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional. Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune. La coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX con las entidades federativas es indispensable para combatir a las organizaciones criminales y proteger la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

La operación se realizó mediante cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima y como resultado de investigaciones coordinadas. Durante los operativos fueron asegurados armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda presuntamente relacionada con el grupo criminal.

¿Quién es “David N”, alias “Mando 20”?

“David N”, identificado también con el alias “Mando 20”, es señalado por las autoridades como presunto líder de una célula del CJNG con operaciones en Tecomán, Colima, y municipios cercanos. Las líneas de investigación lo relacionan con la planeación y posible ejecución del atentado con un vehículo explosivo en Coahuayana, Michoacán, ocurrido en diciembre de 2025.

Las autoridades también investigan la participación de otras personas en la preparación y ejecución del ataque, así como a quienes presuntamente pudieron haberlo ordenado. Sin embargo, la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

La principal investigación que motivó estas detenciones está relacionada con la explosión del vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, que provocó seis muertes y dejó varias personas heridas. Hasta el momento, la información oficial difundida públicamente identifica a los tres detenidos como personas relacionadas con estos hechos, pero no detalla de manera individual todos los delitos que podrían imputarse a Sinuhe “N” y Cristian “N”.