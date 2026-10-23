Sheinbaum rechaza privilegios para legisladores en salas VIP de aeropuertos

Trump afirma que México y EU están cerca de un acuerdo para reducir aranceles (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que legisladores federales reciban privilegios en aeropuertos mediante el uso de salas VIP o espacios diplomáticos exclusivos, y sostuvo que los representantes populares deben mantener la cercanía con la ciudadanía y actuar bajo los principios de austeridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que primero debe verificarse si existió una solicitud formal para que senadores o diputados utilizaran este tipo de instalaciones, por lo que pidió consultar al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para conocer los detalles del caso.

“Primero hay que averiguar si en efecto fue así”, indicó Sheinbaum, quien fue enfática al señalar que no respaldaría la concesión de beneficios especiales a los legisladores.

La Presidenta recordó que el movimiento político al que pertenece surgió de una lucha contra los privilegios de unos cuantos, por lo que consideró incongruente que quienes ocupan cargos públicos busquen obtener ventajas personales a partir de sus posiciones.

“Cero privilegios, que no se nos olvide nunca de dónde venimos”, expresó.

Sheinbaum también sostuvo que los legisladores deben recordar que su responsabilidad es representar al pueblo y que no existe justificación para establecer diferencias de trato basadas en el cargo público que desempeñan.

“Todos somos iguales, por eso luchamos siempre”, afirmó.

La mandataria explicó que las salas VIP de los aeropuertos pertenecen principalmente a las aerolíneas, aunque reconoció que también existen espacios destinados a actividades diplomáticas. Por ello, insistió en la necesidad de esclarecer si hubo una petición oficial para acceder a esas instalaciones antes de emitir conclusiones sobre el caso.

Las declaraciones se enmarcan en la política de austeridad promovida por el Gobierno federal, que plantea eliminar beneficios especiales para los funcionarios y mantener el ejercicio del servicio público bajo criterios de igualdad y responsabilidad.

Sheinbaum reiteró que quienes ocupan cargos de representación popular deben conducirse con apego a los principios del movimiento que los llevó al poder y evitar prácticas que puedan interpretarse como privilegios frente al resto de la población.