Huracán Vance alcanza categoría 1 y provoca lluvias en el sur de México

La tormenta tropical Vance se intensificó a huracán categoría 1 este viernes en el océano Pacífico, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora. Su circulación provocará lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur de México.

De acuerdo con el reporte metereológico de las primeras horas de este viernes, el fenómeno se encontraba a 719 kilómetro al sur-Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. En ese momento, avanzaba hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora. Las autoridades metereolóagicas advirtieron que las bandas nubosas del huracán ocasionarían lluvias puntuales fuertes, principalmente en el centro y suroeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero, donde se esperan precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

En Oaxaca también se pronostican chubascos, con acumulaciones de entre cinco y 25 milímetros. Estas condiciones podrían generar encharcamientos y complicaciones en algunas zonas, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales. Además de las precipitaciones, se prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. En las costas de Guerrero, el oleaje podría alcanzar los tres metros de altura, lo que representa un riesgo para las actividades marítimas y las personas que se encuentren cerca del litoral.

Además de las precipitaciones, se prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. En las costas de Guerrero, el oleaje podría alcanzar los tres metros de altura, lo que representa un riesgo para las actividades marítimas y las personas que se encuentren cerca del litoral.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar acercarse a las zonas de oleaje elevado y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras y lugares susceptibles a inundaciones. Vance se formó el miércoles al sur de Guerrero y continuó fortaleciéndose hasta alcanzar la categoría de huracán. Los pronósticos difundidos desde su formación contemplaban la posibilidad de que llegara a categoría 3 durante el sábado, aunque su trayectoria prevista lo mantendría sobre el océano, sin tocar tierra mexicana.

La evolución del fenómeno ocurre durante una temporada de ciclones tropicales que comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el 30 de noviembre. Durante este periodo, las autoridades mantienen vigilancia sobre los sistemas que se forman en el Pacífico, debido a los riesgos que pueden representar para las poblaciones costeras.

México ha enfrentado huracanes de gran intensidad en años recientes. En octubre de 2023, Otis impactó las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Un año después, el 23 de septiembre de 2024, el huracán John tocó tierra al sur-suroeste de Marquelia, Guerrero, como categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. De acuerdo con el balance de la Comisión Nacional del Agua, hasta el periodo reportado se habían registrado 20 ciclones en el Pacífico: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho huracanes mayores, de categorías 3 a 5.

La cifra de huracanes intensos ya superaba los cinco previstos inicialmente, aunque el total de ciclones permanecía dentro del pronóstico de entre 18 y 21 sistemas. Mientras Vance continúa su desplazamiento por el océano Pacífico, las autoridades mantienen el monitoreo de su trayectoria e intensidad para informar sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas y prevenir riesgos para la población.