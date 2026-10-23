Integrarán equipo de científicos para optimizar la distribución de medicamentos CIUDAD MÉXICO, 23OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum presidenta de México, durante la Conferencia del Pueblo en donde se abordo el tema sobre la creación de un grupo especializado para la transformación digital en el sector de sealud, principalmente en el IMSS e IMSS Bienestar, esto bajo la responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El Gobierno de México integrará un equipo multidisciplinario de especialistas en inteligencia artificial, investigación de operaciones y sistemas de distribución para modernizar la gestión y el abasto de medicamentos e insumos médicos en el sector público de salud, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar que los productos lleguen oportunamente a los pacientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el proyecto busca automatizar los procesos de almacenamiento, inventario, distribución y entrega de medicamentos, desde su adquisición hasta su llegada a las farmacias y las distintas áreas de los hospitales, incluidos los quirófanos.

La mandataria señaló que, aunque se han registrado avances en el suministro de medicamentos, todavía es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento para conocer con precisión la ubicación y el recorrido de cada producto dentro del sistema de salud.

Para desarrollar esta herramienta, el Gobierno optó por convocar a especialistas mexicanos de instituciones públicas y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en lugar de depender exclusivamente de una empresa privada.

Sheinbaum indicó que el equipo comenzará con el diseño del sistema y tendrá un plazo de un mes para presentar un primer resultado durante la conferencia matutina. La meta es iniciar su implementación en enero de 2027, con especial atención al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS-Bienestar.

En tanto, las autoridades trabajan en mecanismos provisionales de recopilación de información, incluso mediante procedimientos manuales, para conocer las condiciones de los hospitales y facilitar la puesta en marcha de la nueva plataforma.

Tecnología y ciencia al servicio de la salud

El equipo reúne perfiles especializados en ingeniería biomédica, investigación científica, inteligencia artificial y optimización de procesos, provenientes de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), además de personal de la Agencia de Transformación Digital.

Entre los participantes se encuentran la doctora Zayda Estefanía Larcón Bernal, coordinadora de Ingeniería en Sistemas Biomédicos; el doctor Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, investigador del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba; el doctor Juanás Velasco Álvarez, investigador del CIMAT, y el doctor Rolando Menchaca Méndez, profesor titular del IPN.

También participa Javier Carlos Alvarado, director de la Fábrica de Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la presentación se destacó la importancia de vincular el conocimiento académico y científico con las necesidades operativas del sistema de salud, a fin de diseñar soluciones que respondan a la complejidad de la distribución de medicamentos a escala nacional.

La estrategia pretende que la información sobre existencias, movimientos y entregas permita identificar oportunamente posibles faltantes, mejorar la planeación de compras y distribución, y reducir las dificultades logísticas que afectan la disponibilidad de tratamientos.

Con este proyecto, el Gobierno federal busca aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas nacionales para fortalecer los servicios públicos de salud y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, con mayor control sobre los medicamentos e insumos médicos que reciben las instituciones y sus pacientes.