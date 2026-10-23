México se siente más seguro: percepción de inseguridad cae a 58.1%, el nivel más bajo desde 2013, revela el INEGI

Seguridad Las áreas urbanas del país reportaron su nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2013. (Camila Ayala Benabib)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana más reciente, destacando un descenso en la percepción que tiene la población sobre la inseguridad de vivir en espacios citadinos. De acuerdo con los registros oficiales, las personas mayores de edad aseguraron sentirse, en promedio, más seguras que nunca a nivel nacional, desde que se realiza este sondeo, desde 2013.

Septiembre 2026: el mes donde la población urbana se ha sentido más segura

Según los resultados publicados este viernes 23 de octubre, INEGI destacó que la percepción de inseguridad a nivel nacional en las zonas urbanas cayó a un 58.1% durante el pasado mes de septiembre, siendo la cifra más baja registrada en este ejercicio estadístico que recoge las opiniones de personas mayores de 18 años que habitan en estas zonas.

De la población masculina, el 50.6% asegura sentirse inseguro dentro de su propia ciudad, mientras que en la población femenina, esta percepción crece al 64.2%. El estudio. Esto representa un cambio “estadísticamente significativo” en relación a los porcentajes de junio de 2026 según afirmó el propio INEGI.

También, destacaron que la tendencia se ha mantenido a la baja desde septiembre del 2025, donde estas cifras alcanzaron un promedio de 63.0% en las personas que se sienten inseguras dentro de su propia ciudad. Este 2026, la gráfica muestra valores descendentes que han alcanzado bajos históricos desde que se aplica esta metodología desde 2013.

Percepción de seguridad | INEGI La tabla muestra un descenso en la percepción de seguridad en espacios urbanos a nivel nacional todo este 2026, según destacó el propio INEGI.

¿Cuáles son las ciudades donde la gente se siente más segura e insegura según el INEGI?

En este estudio, se tomaron en cuenta 91 áreas urbanas de interés (municipios y alcaldías) dentro de las 32 entidades federativas de nuestro país. Destacaron por su menor percepción de inseguridad:

San Pedro Garza Garía - Nuevo León

Alcaldía Benito Juárez - CDMX

San Nicolás de los Graza - Nuevo León

Piedras Negras - Coahuila

Nuevo Laredo - Tamaulipas

Torreón - Coahuila

La Laguna - Coahuila/Durango

Saltillo - Coahuila

Municipio de Querétaro - Querétaro

Los Mochis - Sinaloa

En contra parte, las zonas que tuvieron peores percepciones de inseguridad se ubicaron de la siguiente manera

Irapuato - Guanajuato

Chilpancingo de los Bravos- Guerrero

Mazatlán - Sinaloa

Heroica Puebla de Zaragoza - Puebla

Cuernavaca - Morelos

Villahermosa - Tabasco

Culiacán Rosales - Sinaloa

Reynosa - Tamaulipas

Guadalajara - Jalisco

Uruapan - Michoacán

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana INEGI se realiza cada tres meses para conocer cómo percibe la población la seguridad en las principales ciudades de México.

Para elaborarla, el instituto selecciona viviendas mediante un método estadístico que permite representar a la población y entrevista de manera aleatoria a personas de 18 años o más.

La encuesta abarca 91 áreas urbanas de interés, y pregunta a sus habitantes si consideran que viven en una ciudad segura, si creen que la delincuencia aumentará o disminuirá, si han presenciado delitos o conductas antisociales y si han cambiado sus actividades por miedo a ser víctimas de algún delito.

Las cifras de la ENSU miden la percepción de inseguridad de la población, no el número real de delitos cometidos.