Orientación y seguimiento a quejas sobre trámites de la Administración Pública Federal

servicio 079 La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones fortalece la atención, orientación y seguimiento a quejas ciudadanas en relación a trámites de la Administración Pública Federal,con el fortalecimiento de atención a través del servicio telefónico 079 se da seguimiento a quejas y mal servicio en trámites de la Administración Pública Federal (DANIEL MARTINEZ)

El servicio telefónico 079, operado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se fortalece para atender a la ciudadanía que presente quejas por mal servicio en trámites de la Administración Pública Federal (APF).

Al operar las 24 horas, todos los días del año, a través del servicio 079 se atienden y se les da seguimiento a todas las quejas a nivel nacional, por mal servicio.

El centro de atención, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), fortalece la atención ciudadana de manera permanente a través de la Línea de Trámites de la Administración Pública Federal para orientar a las personas al realizar trámites y servicios, además de recibir, canalizar y dar seguimiento a quejas relacionadas con alguna gestión en dependencias federales.

Por este medio las personas podrán consultar requisitos, documentos, costos, horarios, plazos, procedimientos e instancias responsables. Asimismo, las quejas por negativas injustificadas al gestionar un trámite o por incumplimientos a las disposiciones aplicables también podrán registrarse mediante esta línea de atención telefónica.

Cada caso contará con un folio de seguimiento y será turnado a la instancia responsable, con el propósito de que la persona usuaria conozca las acciones emprendidas y pueda verificar la atención recibida.

Para las solicitudes canalizadas y las quejas, las dependencias contarán con hasta tres días hábiles, a partir del día siguiente al registro, para informar las acciones realizadas o una posible solución. Una vez transcurrido ese plazo, el equipo del 079 contactará a la persona usuaria.

Los usuarios pueden llamar incluso en el momento en que se encuentran en alguna oficina pública realizando un trámite, para verificar los requisitos o presentar una queja.

Cuando persistan omisiones o falta de respuesta, el caso podrá canalizarse a las instancias correspondientes y, de ser necesario, al Órgano Interno de Control.