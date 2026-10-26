Cabeza de Vaca daba las órdenes sobre contratos, revela otro exsecretario

El ex secretario con Cabeza de Vaca

Desde el despacho del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se giraron las instrucciones para las contrataciones públicas en Tamaulipas, reveló Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico.

En una entrevista para el programa Informativo W, que conduce la periodista Rosy Pereda, García González narró que, al inicio de su gestión al frente de la Secretaría, fue citado a la oficina de Cabeza de Vaca, donde recibió instrucciones precisas: “Aquí sí quiero ser contundente… los hechos, que se me imputan en mi actuación como secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, pues en aquel tiempo fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.

García González está vinculado a proceso por contratos millonarios en la pasada administración estatal panista. De acuerdo con información judicial, el ex funcionario figura en tres carpetas procesales relacionadas con contrataciones que superan los 11.6 millones de pesos, y en dos de ellas fue vinculado a proceso el 20 de octubre de 2025.

Tras aclarar que daba estas declaraciones sin ningún tipo de presión, García González detalló que la Secretaría de Desarrollo Económico intervenía en todos los procedimientos de compras bajo las distintas modalidades, pero exclusivamente como un área requirente, “y eso fue desde el inicio, desde la oficina del gobernador se me limitó el actuar en todo momento”.

“Yo no tenía, atribuciones para seleccionar proveedores, para adjudicar contratos, para determinar montos ni autorizar o ejecutar pagos” aseveró, “esas etapas correspondían a otras personas de otras secretarías que seguramente también estaban obedeciendo las instrucciones del Ejecutivo estatal”.

Demandó que la investigación de las autoridades jurisdiccionales determine con precisión quién instruyó, quién decidió, quién adjudicó, quién autorizó y, sobre todo, quién ejecutó los pagos. “Esas etapas, la verdad, creo que se deben de hacer con precisión, de todo lo que es la cadena de mando”, puntualizó.

Sobre cómo fue la orden que recibió del ex gobernador García Cabeza de Vaca, el exsecretario de Desarrollo Económico de la administración panista dijo:

“Recuerdo los primeros días de mi gestión. Me citaron a dicha oficina (del Ejecutivo Estatal), donde recibí la instrucción del exgobernador de que los proyectos me llegarían de su parte y que me limitara a actuar solamente, y esto es importante, como un área requirente.

“Y ese contexto, creo yo, que debe de formar parte de cualquier revisión integral sobre cómo se tomaron las decisiones y cuál fue la participación de cada persona y de cada dependencia, ahora sí que para poder deslindar las responsabilidades que correspondan. Reitero que los hechos por los que se me acusa fueron instrucciones del exgobernador Cabeza de Vaca”.

Ex secretario

Recalcó que la responsabilidad de las compras y adquisiciones de su Secretaría eran resultado de instrucciones expresas y “no del área requirente”. Por eso -dijo- considero indispensable que cada servidor público responda por los actos y decisiones que estuvieron dentro de su competencia. Yo sí confío en que las autoridades resolverán con objetividad y apego a derecho y yo, en lo particular, seguiré compareciendo cuando sea requerido.

Esta acusación, se suma a la de Gloria Molina Gamboa, exsecretaria de Salud, quien también atribuyó al exmandatario panista instrucciones sobre la contratación de empresas presuntamente vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.

García González aseguró que su función consistía exclusivamente en solicitar los servicios y que las decisiones sobre las empresas contratadas y el destino de los recursos públicos correspondían a otras instancias de la administración “seguramente obedeciendo” ordenes de García Cabeza de Vaca.

Pese a ser uno de los actores políticos panistas más visibles de Matamoros, declinó a cualquier aspiración política:

“Tengo más de cuatro años que en realidad ando al 100% en mi actividad empresarial... estoy muy orgulloso de que en dos ocasiones pude representar a Matamoros en la Cámara de Diputados federal... fui funcionario estatal y federal, también estuve de secretario de Estado. Entonces, a lo que voy, creo que ese tiempo para mí ya vino y ya se fue. Ya no tengo interés en lo personal”.

Gloria Molina también señaló instrucciones de Cabeza de Vaca

Las declaraciones coinciden con las realizadas en septiembre pasado por Gloria Molina Gamboa, quien encabezó la Secretaría de Salud durante el gobierno panista. La exfuncionaria aseguró que Cabeza de Vaca mantenía el control de contrataciones y proveedores de relevancia económica y política, mientras los secretarios atendían las funciones técnicas y operativas de sus dependencias.

Molina señaló que recibió instrucciones para adjudicar contratos de mantenimiento y servicios hospitalarios a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas presuntamente vinculadas con Sergio Carmona Angulo. También identificó a Alejandro Aguilar Pogner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, como uno de los funcionarios involucrados en la transmisión y supervisión de esas instrucciones.

Sus señalamientos se relacionan con investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones hospitalarias realizadas durante el sexenio anterior.

De esta manera, dos exintegrantes del gabinete han atribuido públicamente a Cabeza de Vaca instrucciones sobre procedimientos de contratación en distintas dependencias estatales.