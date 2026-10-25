Descarta Monreal crisis en el INE tras renuncia de Taddei, perfila sustitución en 4 o 5 semanas

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, detalla la ruta para elegir al o la nueva titular del INE

Ante la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó cualquier escenario de crisis o sobresaltos al interior del órgano electoral y aseguró que será en cuatro o cinco semanas cuando se elija al o la nueva titular de esa institución.

En tanto la Cámara de Diputados nombrará de manera provisional a un presidente o presidenta interina de entre las y los consejeros electorales actuales, con lo que se garantiza que el INE continúe operando sin interrupciones mientras se completa el proceso definitivo.

En un mensaje difundido este domingo, el legislador calificó la decisión de Taddei como correcta, al considerar que garantizará la estabilidad y la organización adecuada de cara al proceso electoral de 2027 y los subsecuentes, despejando cualquier sombra o incertidumbre institucional.

Consideramos que es una decisión correcta, la que ha asumido la actual presidenta Guadalupe Tadell y que esto va a generar una dirección y una organización correcta, sin dudas, ni sombras que puedan con claridad establecer el proceso, la organización de la propia elección del 2027 y posteriores”, estableció

Monreal recalcó que n habrá sobresaltos, crisis ni problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional en tanto la Cámara cumple con su responsabilidad constitucional de elegir al o la sucesora de Taddei.

Monreal detalló los pasos que seguirá la Cámara baja, a la cual corresponde de manera exclusiva la facultad de designar a quien ocupe la presidencia sustituta del organismo autónomo donde se prevé emitir este mismo lunes la convocatoria para formalizar el inicio del procedimiento de sustitución por falta absoluta de la titular del INE.

Se instalará un comité técnico y se abrirá la convocatoria pública para recibir las postulaciones de hombres y mujeres interesados en ocupar el cargo.

La selección del próximo titular del INE se realizará mediante el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados de entre los aspirantes que cumplan con los requisitos.

En caso de no alcanzar dicho consenso político, el proceso contemplará el mecanismo de insaculación (tómbola).

El líder parlamentario estimó que todo el proceso normativo tomará entre cuatro y cinco semanas bajo circunstancias regulares.

Asimismo, adelantó que la Jucopo se reunirá a partir de este lunes para dar formal inicio a los trabajos constitucionales correspondientes.

Con estas acciones, el Poder Legislativo busca dar certidumbre a la vida democrática del país y mantener la gobernabilidad en el máximo árbitro electoral de México, explicó