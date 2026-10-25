Sheinbaum felicita a Lula tras su victoria en las elecciones: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”

Relaciones bilaterales La buena química entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva está impulsando las relaciones entre México y Brasil (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo a su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, por su triufo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, manifestó la Jefa del Ejecutivo Federal en un mensaje en sus redes sociales.

Con este resultado, Brasil continuará bajo el cargo de un gobierno de izquierda.

El pasado 5 de octubre Sheinbaum descartó temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Lula da Silva perdía la segunda vuelta presidencial frente al ultraderechista Bolsonaro.

En ese entonces, la mandataria fue cuestionada sobre la primera vuelta de los comicios brasileños en los que Bolsonaro salió con una leve ventaja sobre Lula.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los resultados en Brasil y pidió esperar a que finalizara el proceso electoral.

“Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, manifestó.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.