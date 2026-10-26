Paro nacional de transportistas: horario, estados y carreteras afectadas este lunes 26 de octubre

Paro nacional de transportistas Varias carreteras comienzan a ser bloqueadas esta mañana. (cuartoscuro)

Se llevará a cabo un paro nacional de transportistas este lunes 26 de octubre. Los bloqueos y movilizaciones afectarán carreteras de todo el país.

¿Por qué hay paro nacional de transportistas este 26 de octubre?

Transportistas iniciaron un paro a nivel nacional este lunes 26 de octubre. Este fue convocado por diversas organizaciones que representan al gremio, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco). La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) retiró su respaldo a la movilización por lo que juzgaron como una falta de objetivos definidos.

El paro será de duración indefinida y transportistas advierten que podría afectar el abasto de alimentos perecederos, medicamentos y productos florícolas.

Las manifestaciones se deben a un incremento en delitos en carreteras, deterioro de infraestructura y reducción de estímulos fiscales. Uno de los puntos principales en este último aspecto es la modificación contemplada por la Ley de Ingresos 2027, que reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite para que las empresas accedan al beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

Dirigentes de las organizaciones participantes indicaron que el plan no es bloquear las autopistas y casetas en su totalidad, pero sí se mantendrá un presencia de camiones que puede afectar la movilización de vehículos entre zonas metropolitanas.

¿Qué carreteras estarán afectadas por paro nacional de transportistas?

Algunos bloqueos iniciaron a las 6:00 horas mientras que se espera otros se den cita a las 8:00 horas, por lo que las afectaciones variarán dependiendo. Se esperan 44 movilizaciones en 30 estados del país. Algunas de las posibles carreteras afectadas serán las siguientes:

Estado de México

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera a Texcoco

Carretera a Chalco

Guanajuato

Carretera Salamanca-Celaya

Carretera Federal 45

Hidalgo

Autopista México-Pachuca

Jalisco

Autopista México-Guadalajara

Macrolibramiento de Guadalajara

Carretera Guadalajara-Colima

Michoacán

Carretera Morelia-Pátzcuaro

Morelos

Autopista México-Cuernavaca

Nuevo León

Carretera Monterrey-Laredo

Carretera Monterrey-Reynosa

Carretera Monterrey Saltillo

Puebla

Autopista México-Puebla

Querétaro

Autopista México-Querétaro

Sinaloa

Carretera Culiacán-Mazatlán

Tamaulipas