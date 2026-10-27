Hallan 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Michoacán

Un total de 50 huellas fosilizadas de dinosaurios fueron identificadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la comunidad de San Juan de los Plátanos, ubicada en el municipio de Apatzingán, Michoacán. El descubrimiento permitirá conocer más sobre las especies que habitaron esta región hace aproximadamente 65 millones de años.

El hallazgo ocurrió en el cauce de un arroyo, donde habitantes de la comunidad reportaron la presencia de marcas que parecían pertenecer a animales gigantes. Tras recibir el aviso, especialistas del INAH acudieron al lugar para revisar las formaciones y confirmar que se trataba de huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros.De acuerdo con las primeras observaciones del investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, las pisadas corresponden a distintas especies de tamaño mediano y grande.

Las huellas fueron localizadas en una superficie rocosa de aproximadamente 40 metros cuadrados, a la orilla del arroyo. Sus dimensiones varían entre 12 y 48 centímetros de longitud, con algunas que alcanzan hasta 30 centímetros de ancho.

Los especialistas identificaron de manera preliminar tres grupos de dinosaurios. El primero corresponde a terópodos carnívoros de gran tamaño, posiblemente relacionados con los tiranosáuridos, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura.

El segundo grupo incluye dinosaurios más pequeños, similares a los raptores, que habrían medido alrededor de dos metros. El tercero corresponde a dinosaurios herbívoros conocidos como hadrosaurios, también llamados dinosaurios de pico de pato, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura.

Los investigadores señalaron que estas especies habitaron la región durante el Cretácico tardío, periodo en el que posiblemente existían cuerpos de agua a los que los animales acudían para alimentarse.

Los trabajos de documentación comenzaron el 21 de octubre de 2026. El equipo también tomó muestras de las rocas para analizarlas y realiza registros fotográficos y moldes de las huellas para facilitar su estudio. Debido a que todavía hay zonas pendientes de revisión, no se descarta que el número de pisadas identificadas aumente.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó la participación de los habitantes de San Juan de los Plátanos, quienes dieron aviso sobre el descubrimiento. También señaló que el objetivo es estudiar y proteger estas evidencias para conservarlas para las futuras generaciones.

Por su parte, los especialistas explicaron que el análisis de las huellas podría aportar información sobre la forma de caminar de los dinosaurios, sus desplazamientos y la posible convivencia entre distintas especies. En Michoacán ya se habían identificado huellas similares en Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y en los límites de Tiquicheo y Tuzantla. Con el nuevo hallazgo en Apatzingán, el estado suma un cuarto sitio de este tipo registrado ante el INAH.

El descubrimiento representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la vida prehistórica en México y conocer cómo era el territorio michoacano millones de años antes de la aparición de los seres humanos.