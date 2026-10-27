Mexicráneos 2026 en Reforma: ¿Hasta cuándo estará la exposición por Día e Muertos?

Mexicráneos 2026. Seis cráneos monumentales regresaron a Paseo de la Reforma con una exposición gratuita inspirada en mitos y leyendas mexicanas, que permanecerá abierta hasta mediados de noviembre.

Las celebraciones por el Día de Muertos 2026 continúan llenando de color las calles de la Ciudad de México, donde la exposición Mexicráneos regresó a Paseo de la Reforma con seis esculturas monumentales intervenidas por artistas mexicanos, quienes plasmaron distintas interpretaciones de la identidad, las tradiciones y la memoria cultural del país.

¿Hasta cuándo estará la exposición Mexicráneos 2026 en Reforma?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, Mexicráneos 2026 permanecerá en Paseo de la Reforma hasta el lunes 16 de noviembre, casi un mes después de su inauguración. La exposición es de acceso libre y puede visitarse durante las 24 horas del día, debido a que las esculturas se encuentran instaladas en un espacio público, sin necesidad de comprar boletos o realizar reservaciones.

Sin embargo, los interesados deberán considerar un cambio temporal de ubicación: durante esta semana, las esculturas se encuentran en las inmediaciones de la Glorieta del Ahuehuete, mientras que el viernes 30 de octubre regresarán a la zona del Ángel de la Independencia, donde permanecerán para el resto de la temporada, según informó Excélsior.

Los principales detalles de la exposición son:

Fecha de inicio : 17 de octubre de 2026.

: 17 de octubre de 2026. Último día : 16 de noviembre de 2026.

: 16 de noviembre de 2026. Ubicación : Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

: Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Ubicación temporal : Glorieta del Ahuehuete, con regreso previsto al Ángel de la Independencia el 30 de octubre.

: Glorieta del Ahuehuete, con regreso previsto al Ángel de la Independencia el 30 de octubre. Horario : disponible las 24 horas.

: disponible las 24 horas. Costo: entrada gratuita.

Obras: seis cráneos monumentales.

¿Qué es Mexicráneos 2026 y cuáles son las obras que se exhiben?

La edición 2026 de Mexicráneos lleva por título Relatos Místicos, una propuesta que retoma las creencias populares, los mitos y las leyendas de México para reinterpretarlos mediante el arte contemporáneo. Las piezas incorporan referencias a la cosmogonía prehispánica y a las tradiciones coloniales, además de explorar conceptos como la memoria, el paso del tiempo y la identidad cultural.

Para esta edición, seis artistas participaron en la creación de los cráneos monumentales: Alejandra Romano, Andrés Ceja, Fredelle, Luis Colomo, Michel Chetto y Perla G. Crespo. Cada uno desarrolló una propuesta visual propia, utilizando los cráneos como lienzos para representar distintas perspectivas sobre las tradiciones y las historias mexicanas.

Además de su atractivo visual, la iniciativa busca acercar el arte al público mediante exposiciones instaladas en espacios abiertos, permitiendo que los visitantes conozcan las obras sin necesidad de ingresar a museos o galerías.

¿Qué otras exposiciones de Día de Muertos 2026 hay en Paseo de la Reforma?

La exhibición Mexicráneos forma parte de una serie de actividades culturales que se desarrollan sobre Paseo de la Reforma durante octubre y noviembre. Entre ellas destaca el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales, celebrado el 17 de octubre, cuyas esculturas se instalaron en las inmediaciones de la Diana Cazadora.

Asimismo, el Gobierno capitalino organizó el Festival de Flores de Cempasúchil, disponible hasta el 1 de noviembre entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. En este espacio participan aproximadamente 140 productores y floricultores de distintas alcaldías de la capital.

Otra de las principales atracciones es El Camino, una instalación luminosa que permanecerá hasta el 8 de noviembre, con figuras alusivas al Día de Muertos, como catrinas, xoloitzcuintles, altares y flores de cempasúchil.