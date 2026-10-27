Cronología del caso Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco: ¿Fue detenida en EU? (Margarito Pérez Retana)

Natalia Rezende Moreira esposa del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, habría sido detenida por en Nueva York, Estados Unidos, después de portar una gran cantidad de efectivo no declarado ante la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) en días pasados.

Actualmente la expresidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos ya se encuentra en territorio mexicano.

Cronología de caso de Natalia Rezende

De acuerdo con una nota publicada por Proceso, Natalia habrían sido detenida hace unos 15 días en el aeropuerto de Nueva York tras no declarar el monto correcto de dinero en efectivo que llevaba, tras una inspección secundaria, el protocoló empezó después de que las autoridades detectaran una cantidad no declarada.

La esposa de Cuauhtémoc Blanco habría declarado que el dinero que llevaba sería destinado a una iglesia cristiana de la cual forma parte desde hace años, no obstante, su repuesta no fue suficiente para las autoridades estadounidenses.

Tras el incidente, su acceso al territorio estadounidense fue negado y su visa habría sido revocada.

Posterior a ello, Cuauhtémoc se encargó de la gestión del proceso de liberación de su esposa; actualmente, la exdirectora del DIF Morelos ya se encuentra en México con su familia.

¿Cuál es el monto máximo para transportar dinero en efectivo en Estados Unidos?

Hasta el momento, la cantidad que transportaba Rezende aún no habría sido revelada, no obstante, en territorio estadounidense está penado llevar un cantidad superior a $10,000 dólares por persona o grupo familiar sin ser declarada ante las autoridades.

Respuesta de Cuauhtémoc Blanco

El diputado de Morena fue abordado por medios en la Cámara de Diputados donde declaró que la información que circula sobre la supuesta detención de Natalia Rezende es falsa y que la exdirectora del DIF Morelos se encuentra en casa con sus hijos.

Asimismo, ante la insistencia que recibió por medios respondió de manera alterada “está en mi casa, así que no empiecen a chingar”.