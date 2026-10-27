Cuauhtémoc Blanco explota por señalamientos contra su esposa, Natalia Rezende

Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende. Cuauhtémoc Blanco negó la presunta detención de Natalia Rezende en Estados Unidos y aseguró que se trata de un tema político. Esto se sabe sobre el caso.

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, protagonizó un enfrentamiento verbal con representantes de los medios de comunicación este martes 27 de octubre, después de ser cuestionado sobre la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende Moreira, en un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos.

Las preguntas provocaron la molestia del exfutbolista, quien negó los señalamientos y aseguró que su esposa se encuentra en su domicilio. Asimismo, atribuyó la difusión de la información a intereses políticos, luego de que distintos medios retomaran una investigación periodística sobre un supuesto incidente migratorio relacionado con dinero en efectivo que Rezende habría transportado sin declarar.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre los señalamientos contra Natalia Rezende?

Durante un encuentro con periodistas en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco respondió visiblemente molesto a los cuestionamientos relacionados con su esposa, después de que trascendiera información sobre una presunta retención por parte de autoridades estadounidenses.

“No estén chingando. Está en la casa”, expresó el legislador, quien también realizó gestos de molestia hacia los reporteros que buscaban conocer su versión de lo ocurrido. Posteriormente, insistió en que Natalia Rezende se encontraba bien e incluso ofreció comunicarse con ella para demostrarlo.

“Bien, está en su casa, ¿quieres que le marque? ¿Te la paso, quieres?”, respondió Blanco, quien también calificó los señalamientos como falsos y pidió que dejaran de difundir información que, desde su perspectiva, busca perjudicar su imagen pública.

“Es un tema político”, aseguró el exgobernador de Morelos, sin identificar públicamente a alguna persona o grupo como responsable de las versiones. Además, manifestó su inconformidad con la cobertura periodística y reiteró que su esposa no había sido detenida.

¿Por qué señalan que Natalia Rezende fue detenida en Estados Unidos?

La controversia comenzó después de que la revista Proceso publicara información sobre un presunto incidente ocurrido hace aproximadamente dos semanas en un aeropuerto de Nueva York, donde Natalia Rezende Moreira habría sido retenida por autoridades estadounidenses al transportar una cantidad considerable de dinero en efectivo.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por la publicación, la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos habría explicado que los recursos estaban destinados a una donación para una iglesia cristiana. Los reportes también señalaron que Cuauhtémoc Blanco habría realizado gestiones para conseguir la liberación de su esposa, quien posteriormente habría regresado a México.

En Estados Unidos, transportar más de 10 mil dólares en efectivo no constituye por sí mismo un delito, pero los viajeros están obligados a declarar cualquier cantidad que supere ese monto ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El incumplimiento de esta disposición puede provocar el aseguramiento de los recursos y otras consecuencias legales.