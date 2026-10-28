Abaten al ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave y buscado por la DEA

Chuy González Las autoridades de seguridad destacaron que el abatido operaba para un grupo criminal aliado de 'La Mayiza'.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles 28 de octubre sobre el resultado de un operativo de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Sinaloa, en el que perdieron la vida dos personas. De acuerdo con la información publicada, una de ellas es Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, señalado como uno de los operadores del Cártel de Guasave.

Informan que cayó Jesús González Peñuelas, alías el ‘Chuy González’

García Harfuch detalló que, derivado de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa, elementos de Marina Nacional realizaron un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, donde fueron agredidos por integrantes de una célula criminal y repelieron el ataque.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque. Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Durante el enfrentamiento murieron dos personas. Como resultado, se aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

¿Quién era el ‘Chuy González’ y por qué lo buscaba la DEA?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Jesús González Peñuelas, también conocido como “Chuy González”, nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa. Poseía la ciudadanía mexicana y estadounidense, lo que utilizaba a favor para operar con el crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses lo identificaban como operador de una organización independiente dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína desde al menos 2007. Supervisaba múltiples laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa. Además, su organización, identificada como el “Cártel de Guasave” o “Los Mazatlecos” era responsable del transporte y venta de cocaína y pastillas M-30 (pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona).⁠

Había sido indiciado en varias ocasiones por cargos de narcotráfico internacional, entre ellos en el Distrito de Colorado y el Distrito Sur de California. El 21 de febrero de 2018, un gran jurado federal en Colorado lo acusó, junto con dos coacusados, de fabricar y distribuir más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos, además de otros cargos relacionados con heroína y cocaína.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo tenían en la mira por su presunta responsabilidad en la producción y distribución de sustancias ilícitas con impacto transnacional, incluyendo fentanilo, y por actividades de lavado de dinero.