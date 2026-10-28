Cámara de Diputados garantiza transparencia y apego a la ley en elección de presidencia del INE

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

La Cámara de Diputados se comprometió a conducir con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley el proceso para elegir a quien concluirá el encargo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que turnó a la Jucopo la notificación oficial del Consejo General del INE sobre la designación de la consejera Blanca Yassahara Cruz como presidenta; por lo que aseguró que desde San Lázaro iniciará el procedimiento para designar a quien concluya el encargo, con apego a la ley, transparencia y responsabilidad institucional.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, también se comprometió a realizar el proceso con imparcialidad y conforme a la Constitución, y manifestó su disposición a buscar un consenso amplio entre los grupos parlamentarios para encontrar un perfil con capacidad profesional e idoneidad.

“Yo le garantizo a la población que mi actuación será profesional y de manera personal estoy comprometido con la imparcialidad, la objetividad, la certeza jurídica y la capacidad profesional de la propuesta”, declaró.

Monreal adelantó que la próxima semana —entre martes y miércoles— se prevé discutir la convocatoria y avanzar en la revisión de los perfiles de las tres personas que integrarán el Comité de Evaluación, instancia que analizará a quienes aspiren a ocupar la presidencia del organismo electoral.

El legislador señaló que, aunque existe voluntad política para alcanzar acuerdos, en caso de que no se logre un consenso se aplicarán los mecanismos previstos en la Constitución y la legislación vigente.

La persona designada por la Cámara de Diputados concluirá el periodo correspondiente a la presidencia del INE, por lo que el procedimiento será clave para definir la conducción del organismo electoral durante los próximos años.