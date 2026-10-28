Sheinbaum y Trump tendrán la última palabra sobre acuerdo comercial entre México y Estados Unidos

Antes el eventual acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tendrán la última palabra, cuyas negociaciones avanzan con el objetivo de alcanzar un entendimiento antes de las elecciones legislativas del país vecino, previstas para el 3 de noviembre.

Explicó que las conversaciones son encabezadas por los equipos técnicos y económicos de ambos gobiernos, pero las propuestas finales deberán ser aprobadas por los dos presidentes.

“Los secretarios proponen el acuerdo”, señaló Sheinbaum, al explicar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le presenta las alternativas negociadas junto con su equipo, mientras que los funcionarios estadounidenses hacen lo propio con Trump.

La Presidenta indicó que corresponde a cada mandatario determinar si las condiciones planteadas son aceptables para su respectivo país.

Asimismo, reveló que Ebrard sostuvo conversaciones recientes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para evaluar la posibilidad de concretar un entendimiento antes de los comicios.

“Se sigue dialogando (…) viendo si es factible llegar a un acuerdo antes de las elecciones de Estados Unidos que son el 3 de noviembre”, declaró.

Sheinbaum aclaró que las negociaciones continuarán después de la jornada electoral, independientemente de sus resultados, por lo que el diálogo comercial entre ambos países no depende exclusivamente de la fecha de los comicios.

Avances en barreras no arancelarias

La mandataria aseguró que existen avances importantes en las diferencias relacionadas con las barreras no arancelarias señaladas por Washington, de las cuales, afirmó, “prácticamente todo se ha resuelto”.

De acuerdo con Sheinbaum, México ha atendido estos asuntos mediante acuerdos que buscan beneficiar a ambas naciones, sin comprometer la soberanía nacional.

No obstante, advirtió que todavía no se alcanzan las condiciones que su Gobierno considera necesarias para cerrar un pacto comercial, debido principalmente a las diferencias en materia arancelaria.

La Presidenta también se refirió a las declaraciones de Trump sobre la cercanía de un acuerdo, al señalar que el mandatario estadounidense ha enviado mensajes cambiantes respecto a la posibilidad de concretarlo.

“Todavía no llegamos a lo que nosotros consideramos importante para México, pero hay muy buenas pláticas, muy buenos avances”, sostuvo.

Ante este escenario, pidió paciencia y serenidad mientras continúan las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Aranceles al acero, aluminio y automóviles, principal obstáculo

El principal punto pendiente en las negociaciones es la reducción de los aranceles que Estados Unidos aplica a determinados productos mexicanos bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una disposición que permite imponer gravámenes por motivos de seguridad nacional.

Las medidas mantienen, con determinadas excepciones, aranceles de 25 por ciento a los vehículos y de 50 por ciento al acero y al aluminio, tasas que México busca reducir en el marco de las conversaciones bilaterales y de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum reiteró que, aunque las negociaciones registran avances, su administración todavía busca condiciones más favorables para los sectores productivos nacionales.

Por su parte, Marcelo Ebrard había señalado que los resultados de las elecciones estadounidenses difícilmente modificarían de inmediato la política arancelaria de Washington, aunque México mantendrá el diálogo para buscar mejores condiciones comerciales.

De esta manera, los gobiernos de México y Estados Unidos continuarán las conversaciones sin una fecha definitiva para alcanzar un acuerdo, mientras permanecen abiertas las diferencias sobre los gravámenes que afectan a sectores estratégicos de la economía mexicana.