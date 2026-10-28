INDEP realizará subasta de aeronaves, vehículos, joyería y otros bienes el 11 y 12 de noviembre

INDEP realizará subasta de aeronaves, vehículos, joyería y otros bienes

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció la publicación de la convocatoria, las bases de venta y el listado de bienes que formarán parte de su próxima Subasta Presencial a Martillo, programada para los días 11 y 12 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.

El evento se realizará a partir de las 09:00 horas en el Salón de Eventos Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, colonia Rincón del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan.

Entre los bienes que se ofrecerán a los participantes destacan aeronaves, embarcaciones, joyería, vehículos, motocicletas y mercancía diversa, cuyos lotes se encuentran distribuidos en la Ciudad de México, Colima, Michoacán y Veracruz.

De acuerdo con el instituto, los bienes provienen de distintas dependencias y organismos públicos, entre ellos la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Fiscalía General de la República (FGR), el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tanto de las áreas de Comercio Exterior como de Fisco Federal.

También se incluyen bienes transferidos por la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en Liquidación, entre otras instituciones.

Requisitos y fechas para participar

El INDEP informó que las personas interesadas deberán completar su inscripción y cubrir la garantía de seriedad a más tardar el martes 10 de noviembre de 2026, como parte de los requisitos para participar en la subasta.

La puja presencial se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, a partir de las 09:00 horas.

La convocatoria, las bases de venta y el catálogo de bienes pueden consultarse en el portal oficial de subastas del instituto: https://presencial.indep.gob.mx/Inicio/Presencial, donde también se detallan los pasos y requisitos para participar.

Supervisarán la legalidad del proceso

El organismo señaló que la subasta contará con la supervisión de representantes del Órgano Interno de Control (OIC), un notario público y directivos del propio instituto, quienes darán fe del desarrollo del procedimiento y de su legalidad y transparencia.

Asimismo, las jornadas serán transmitidas en vivo a través de las cuentas oficiales del INDEP en YouTube y Facebook.

Finalmente, el instituto exhortó a la ciudadanía a evitar posibles fraudes y no dejarse engañar por páginas electrónicas apócrifas. Precisó que su sitio institucional es www.gob.mx/indep e invitó a consultar sus canales oficiales de subastas en redes sociales: Instagram, TikTok y YouTube, como @subastasindepoficial, y Facebook, como @subastasindep.