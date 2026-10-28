México e India inician negociaciones para un acuerdo de comercio preferencial

México e India iniciaron formalmente las negociaciones para establecer un Acuerdo de Comercio Preferencial, con el objetivo de ampliar el intercambio comercial, diversificar mercados y generar nuevas oportunidades de inversión, informó este miércoles la Secretaría de Economía.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que ambos países firmaron los términos de referencia que establecen el alcance, las modalidades y la hoja de ruta de las conversaciones. Sin embargo, no precisó las fechas previstas para el desarrollo de las negociaciones ni para una eventual conclusión del acuerdo.

El proceso contempla temas como el acceso a los mercados de bienes, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio y la solución de diferencias. También incluirá medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y mecanismos de defensa comercial.

La negociación da seguimiento al entendimiento alcanzado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de India, Narendra Modi, durante una reunión celebrada al margen de la cumbre del G7 en Canadá, en junio de 2025.

El anuncio se realizó durante la visita a México del secretario del Departamento de Comercio de India, Rajesh Agrawal, quien sostuvo reuniones con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con la dependencia, existen oportunidades de colaboración en sectores considerados prioritarios para México, entre ellos el automotriz, químico, electrónico, farmacéutico, agroalimentario y energético, así como en minerales críticos, dispositivos médicos y manufacturas avanzadas.

Economía señaló que un eventual acuerdo permitiría ampliar las oportunidades comerciales para los productos y las empresas mexicanas, además de contribuir a diversificar las cadenas de suministro.

Como parte de los siguientes pasos, las delegaciones analizaron la posibilidad de organizar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa buscaría facilitar encuentros de negocios e identificar oportunidades de intercambio e inversión entre compañías de ambos países.

Con el inicio de las negociaciones, México e India buscan avanzar en una relación comercial con mayores posibilidades de acceso a mercados y cooperación económica, aunque los términos definitivos y los plazos para concretar el acuerdo aún están por determinarse.